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21 февраля, 14:22
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Бег с подпрыгиванием взорвал соцсети: как повторить популярный танец из TikTok

Михаил Гема

В социальных сетях появился новый тренд, который быстро набирает популярность и уже добрался до Украины. Пользователи TikTok публикуют короткие ролики, на которых исполняют популярный танец.

Новый тренд сочетает не только обычный бег, но и ритмичные подскоки, что делает его веселым и зрелищным. Об этом пишет 24 Канал.

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Что известно о новом тренде в TikTok

Новый ритмический тренд начал распространяться благодаря TikTok, в котором блогеры добавляют к пробежке легкие подпрыгивания. В результате получается веселый танец.

В TikTok завирусил новый тренд: смотрите видео

Присоединиться к вирусному тренду с бегом и подпрыгиваниями очень легко, поскольку танец требует выполнить всего несколько простых шагов.

Прежде всего нужно оттолкнуться на опорной ноге, после чего ее согнуть в колене. После этого идентичный шаг следует повторить с другой ногой. Когда вам удалось наладить координацию и выполнить первый шаг, то дальше остается выполнить это во время бега.

Этот тренд стал настолько популярным, что в TikTok даже опубликовали некое пособие, как правильно выполнить танец.

Инструкция, как выполнить вирусный танец с TikTok: смотрите видео

@dancesung1 Slay~ #slayjump #enhypenslay ♬ original sound - dre_da_dancer

Этот тренд особенно популярен в Южной Корее, где пользователи социальных сетей пытаются продемонстрировать, кто лучше исполнит популярный танец. В TikTok даже публикуют подборки лучших попыток.

Лучшие попытки нового тренда с TikTok: смотрите видео

@kidol_favzip Slay jump @illit_official Playboi Carti - Cancun(SEGA Edition) 슬릭백 챌린지 슬레이 점프 #challenge #kpop . 누가 가장 잘 추나요? Which idol's challenge is the coolest? Let us know in the comments . . #ILLIT #아일릿 #WONHEE #원희 #MOKA #모카 #IROHA #이로하 #POW #파우 #fyp #NCTWISH #엔시티위시 #원어스 #oneus ♬ 오리지널 사운드 - Kidol fav zip

Кроме того, тренд позволяет снять видео с друзьями или близкими. Однако для этого нужно не только иметь хорошую координацию, но и овладеть искусством синхронных движений.

Новый тренд в TikTok: смотрите видео

@animal.gym.if Slay Jump Challenge @Василь Іванович @Oleg Rybak #animalgym #ivanofrankivsk #gymlife #gymtok #gym #slayjumper ♬ original sound - dre_da_dancer