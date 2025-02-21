Новий тренд поєднує не тільки звичайний біг, але й ритмічні підскоки, що робить його веселим та видовищним. Про це пише 24 Канал.
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Що відомо про новий тренд у TikTok
Новий ритмічний тренд почав поширюватися завдяки TikTok, в якому блогери додають до пробіжки легкі підстрибування. У результаті виходить веселий танок.
У TikTok завірусив новий тренд: дивіться відео
Приєднатися до вірусного тренду з бігом та підстрибуваннями дуже легко, оскільки танок потребує виконати всього кілька простих кроків.
Передусім потрібно відштовхнутися на опорній нозі, після чого її зігнути в коліні. Після цього ідентичний крок слід повторити з іншою ногою. Коли вам вдалося налагодити координацію і виконати перший крок, то далі залишається виконати це під час бігу.
Цей тренд став настільки популярним, що в TikTok навіть опублікували такий собі посібник, як правильно виконати танок.
Інструкція, як виконати вірусний танок з TikTok: дивіться відео
Цей тренд особливо популярний у Південній Кореї, де користувачі соціальних мереж намагаються продемонструвати, хто найкраще виконає популярний танок. У TikTok навіть публікують підбірки найкращих спроб.
Найкращі спроби нового тренду з TikTok: дивіться відео
Крім того, тренд дозволяє зняти відео з друзями чи близькими. Однак для цього потрібно не тільки мати хорошу координацію, але й опанувати мистецтво синхронних рухів.
Новий тренд у TikTok: дивіться відео