Новый тренд сочетает не только обычный бег, но и ритмичные подскоки, что делает его веселым и зрелищным. Об этом пишет 24 Канал.

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Что известно о новом тренде в TikTok

Новый ритмический тренд начал распространяться благодаря TikTok, в котором блогеры добавляют к пробежке легкие подпрыгивания. В результате получается веселый танец.

В TikTok завирусил новый тренд: смотрите видео

Присоединиться к вирусному тренду с бегом и подпрыгиваниями очень легко, поскольку танец требует выполнить всего несколько простых шагов.

Прежде всего нужно оттолкнуться на опорной ноге, после чего ее согнуть в колене. После этого идентичный шаг следует повторить с другой ногой. Когда вам удалось наладить координацию и выполнить первый шаг, то дальше остается выполнить это во время бега.

Этот тренд стал настолько популярным, что в TikTok даже опубликовали некое пособие, как правильно выполнить танец.

Инструкция, как выполнить вирусный танец с TikTok: смотрите видео

Этот тренд особенно популярен в Южной Корее, где пользователи социальных сетей пытаются продемонстрировать, кто лучше исполнит популярный танец. В TikTok даже публикуют подборки лучших попыток.

Лучшие попытки нового тренда с TikTok: смотрите видео

Кроме того, тренд позволяет снять видео с друзьями или близкими. Однако для этого нужно не только иметь хорошую координацию, но и овладеть искусством синхронных движений.

Новый тренд в TikTok: смотрите видео