Властелин 80 городов и тысяч сел: кого из украинцев называли "некоронованным королем Руси"
- Князь, который известен как "некоронованный король Руси", был одной из самых выдающихся фигур украинской истории XVI – XVII веков, владел титулом князя-государственника и имел большое политическое влияние.
- Он основал Острожскую академию, инициировал издание Острожской Библии и активно защищал Киев от татарских нападений, способствуя культурному развитию города и возрождению украинских земель.
В истории Руси есть фигура, которую называли "некоронованным королем". Речь идет об одном из самых влиятельных деятелей своего времени, чей авторитет значительно выходил за пределы формальных титулов.
О том, кого называли "некоронованным королем Руси", рассказывает руководитель Центра изучения наследия Острожской академии Ярослава Бондарчук в статье, опубликованной в журнале "Світогляд".
Кого величали "некоронованным королем Руси"?
Князь Василий-Константин Острожский, которого величали "некоронованным королем Руси", остается одной из самых выдающихся фигур украинской истории XVI – XVII веков.
Князь происходил из старинного рода, корни которого достигают галицко-волынской ветви Рюриковичей. Он был сыном великого гетмана литовского Константина Ивановича Острожского и его второй жены Александры Слуцкой.
Политическая и военная карьера князя развивалась стремительно. В 1550 году за участие в обороне пограничных земель от татарских набегов он получил звание старосты владимирского и маршалка Волынской земли. В 1553 году женился на Софии Тарновской, дочерью великого коронного гетмана Яна Тарновского.
Василий-Константин Острожский / Портрет князя
В декабре 1559 года Василий-Константин был назначен киевским воеводой – наивысшей должностью в Русской Литве. Фактически в течение полувека, вплоть до своей смерти он стал настоящим властелином украинских земель. Он единственный в Украине владел титулом князя-государственника. Его политическое влияние было настолько большим, что послы европейских государств советовали монархам обязательно с ним считаться, а самого Острожского дважды выдвигали кандидатом на польский престол – в 1573 и 1586 годах.
Князь создал настоящую "помещичью империю", в которую входили 80 городов, 2760 сел и 60 тысяч подданных. Годовые доходы от этих владений достигали 10 миллионов злотых.
Особое место в жизни князя занимала забота о православной церкви и национальной культуре. В 1576 году в Остроге им была основана первая высшая школа на восточнославянских землях – Острожскую академию. Также Василий-Константин был инициатором издания Острожской Библии.
Острожская академия / Фото с Facebook
Как князь спасал Киев от татарских набегов?
На сайте Острожской академии отмечается, что Василий-Константин Острожский неоднократно становился на защиту Киева от татарских набегов. В частности, в 1578 году он заплатил татарам 3 тысячи дукатов, чтобы спасти город от разорения.
Занимая должность киевского воеводы, Василий-Константин Острожский приложил значительные усилия к восстановлению Киевщины и самого Киева, которые в XVI веке часто страдали от нападений и находились в упадке. Он также активно способствовал культурному развитию города, в частности поддерживал и развивал такой важный духовный центр, как Киево-Печерская лавра.
В целом благодаря его деятельности украинские земли в конце XVI века, получив хотя бы частичную защиту от татарских нападений, смогли развиваться относительно нормально, как в хозяйственном, так и в культурном плане.
Именно это создало предпосылки для так называемого "украинского возрождения" конца XVI – начала XVII века.
Каким было состояние Василия-Константина Острожского?
По словам историка Александра Алферова, самым богатым человеком в истории Украины был Василий-Константин Острожский. Его годовой доход достигал около 19 миллионов злотых, что эквивалентно более 50 тоннам золота.
Князю принадлежала почти половина Волынского воеводства, что делало его одним из самых влиятельных магнатов своего времени. В то же время значительную часть своих богатств он инвестировал в развитие образования, науки и украинской культуры.
При его правлении произошел культурный подъем. историк Михаил Грушевский называл деятельность Острожского "первым национальным возрождением Украины".