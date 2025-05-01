Эстет, который опередил Swarovski: чем занимался Василий Зинкевич до того, как стал популярным

Василий Зинкевич – один из наиболее ярких представителей украинского фолка советского периода, который переживает новую волну популярности в наше время. Зинкевич известен как участник ВИА "Смеричка", где рядом с ним были такие звезды украинской эстрады как Владимир Ивасюк и Назарий Яремчук. Но мало кто знает, что Зинкевич увлекался не только музыкой.

1 мая Василий Зинкевич – юбиляр, ему исполняется 80 лет. Еще до того, как Зинкевич стал популярным певцом, он был замечательным танцовщиком и дизайнером. После службы в армии он приехал в Вижницу, чтобы закончить обучение в художественном училище прикладного искусства, пишет 24 Канал.

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Зинкевич был прекрасным танцовщиком и дизайнером

Именно так началось его сотрудничество с вокально-инструментальными ансамблями. Он стал первым художественным руководителем народного ансамбля танца "Смеречина"

Несколько танцев в его постановке вошли в Золотой фонд украинского искусства.

На ролике танцует Василий Зинкевич, основатель ансамбля "Смеречина: смотрите видео

Кроме постановок, Зинкевич также создавал все сценические костюмы коллектива. Интересно, что разработанные Зинкевичем костюмы экспонировались даже на выставках в Париже, пишет Суспільне.

Зинкевич – автор знаменитой хореографической композиции "Буковинская мозаика".



Ансамбль танца "Смеречина", танец "Буковинская мозаика" / Фото из инстаграма "Смеречина"

Зинкевич украшал одежду задолго до Swarovski

Василий Зинкевич был новатором в моде. Он сочетал народные мотивы с современными фасонами. Еще во времена его студенчества по его эскизам шили наряды для ансамблей.

Коллега Зинкевича, Дмитрий Гершензон, рассказывал в интервью "Дню", что Зинкевич был эстетом и перфекционистом. По его словам, известный певец был художником "по восприятию мира".

В помещении Волынской филармонии, на втором этаже, у него был свой кабинет, и на столе постоянно лежали горы бумаги. Каких только рисунков не было! Чаще всего попадались эскизы костюмов: все костюмы для "Свитязя" Зинкевич разрабатывал сам,

– рассказал Гершензон.

В 1971 году на экраны вышел первый украинский телемюзикл "Червона рута", где главную роль сыграл Зинкевич. Вместе с Аллой Дутковской, женой Левка Дутковского, Зинкевич создал коллекцию "Горянка" для солистов "Смерички". Акцентом было сочетание белого и красного цветов.

В то время в Советском Союзе преобладала мода на короткие юбки. Поэтому выбор Зинкевича макси-удлинения для сцены стал неожиданным решением и произвел сильное впечатление.



Слева – ВИА "Смеричка" в костюмах комплекта "Горянка" (1970 год), справа – София Ротару в костюме "Черешневый гай" (1979 год) / Фото из архива Левка Дутковского

"В 1970 – 1980-е не слышал о стразах Сваровски, а Василий Иванович уже украшал одежду музыкантов искусственными камнями. Причем учитывал свет от прожекторов. Когда лучи попадали на одежду, она сияла всеми цветами", – рассказывал Гершензон.

В дизайнерском активе Зинкевича костюмы для Софии Ротару, Ансамбля песни и танца Вирского, Киевского мюзик-голла и ВИА "Смеричка" и "Свитязь"