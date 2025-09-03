В оригинале "Величественного века" звучит русский: говорила на нем не только Роксолана
- В сериале "Великолепный век" героини, например Анастасия (Роксолана) и ее подруга, мать султана и польская принцесса разговаривают на русском языке, что вызывает удивление, учитывая их происхождение.
- Сценаристы сериала отдали предпочтение русскому языку, хотя должны были бы учесть существование украинского, крымскотатарского и польского языков.
"Великолепный век" – один из самых дорогих сериалов Турции, привлекший к себе внимание десятков миллионов зрителей по всему миру. Однако без ляпов там не обошлось.
Например, в оригинале сериала звучит гораздо больше русского языка, чем должно было бы быть. Больше об этом расскажет 24 Канал со ссылкой на портал TvTropes.
Почему в "Великолепном веке" так много русского языка?
В первой серии первого сезона "Величественного века" нам показывают Анастасию, которая позже станет Гюрем Султан, и ее подругу Марию – русинок, которых татары похитили в плен. Между собой они, почему-то, разговаривают на русском языке.
Еще более странным является эпизод, когда непокорную Анастасию вызывают в покои к валиде-султан, матери султана, которая была из рода крымского хана. И она тоже говорит с героиней на русском языке. Факт знания русского связывают с ее крымским происхождением.
Украинка и крымская татарка говорят на русском в Стамбуле: смотрите видео
Также на русском говорит и возлюбленный Анастасии, который прибыл в Стамбул, чтобы ее найти.
Апогеем выдумок сценаристов стал эпизод в четвертом сезоне, когда во дворец прибывает польская принцесса Анна Ягеллонка. Она разговаривает с Роксоланой на русском, а та говорит, что "давно не разговаривала на родном языке". И это все в сериале происходило параллельно с тем, что главная героиня своим детям как колыбельную пела украинскую народную песню "Ой у гаю, при Дунае".
Роксолана и Анна Ягеллонка в оригинале "Величественного века": смотрите видео
Хотя все же русский язык действительно имел место бы в первом сезоне в эпизоде, когда в гареме появляются наложницы-россиянки. Однако во всем остальном, очевидно, сценаристы решили не заморачиваться и отбросить факт существования украинского, крымскотатарского и польского языков, а сделать историю "понятной".
Россияне пытаются присвоить себе Роксолану
- На самом деле достоверных сведений о происхождении Гюррем Султан нет, но то, что ее называли Роксоланой, указывает на ее происхождение из современных украинских земель. Также современники называли ее русинкой.
- Интересно, что самой распространенной версией о происхождении является та, которая говорит, что Роксолана была Анастасией Лисовской – дочерью священника из Рогатина.
- Учитывая то, что земли Правобережья Украины входили в составе Речи Посполитой, на звание родины Роксоланы претендует еще и Польша.
- В то же время в России, как обычно, все, что славянское медленно становится русским. А то, что в оригинале известного сериала о Роксолане главная героиня говорит на русском, только усилило желание восточных соседей присвоить себе Гюррем Султан.