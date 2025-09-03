Наприклад, в оригіналі серіалу звучить набагато більше російської мови, ніж мало б бути. Більше про це розповість 24 Канал з посиланням на портал TvTropes.

Чому у "Величному столітті" так багато російської мови?

У першій серії першого сезону "Величного століття" нам показують Анастасію, яка пізніше стане Гюррем Султан, та її подругу Марію – русинок, яких татари викрали в полон. Між собою вони, чомусь, розмовляють російською мовою.

Ще дивнішим є епізод, коли непокірну Анастасію викликають у покої до валіде-султан, матері султана, яка була з роду кримського хана. І вона теж говорить з героїнею російською мовою. Факт знання російської пов'язують з її кримським походженням.

Українка і кримська татарка говорять російською в Стамбулі: дивіться відео

Також російською говорить і коханий Анастасії, який прибув до Стамбула, щоб її знайти.

Апогеєм вигадок сценаристів став епізод у четвертому сезоні, коли до палацу прибуває польська принцеса Анна Ягеллонка. Вона розмовляє з Роксоланою російською, а та каже, що "давно не розмовляла рідною мовою". І це все в серіалі відбувалося паралельно з тим, що головна героїня своїм дітям як колискову співала українську народну пісню "Ой у гаю, при Дунаю".

Роксолана та Анна Ягеллонка в оригіналі "Величного століття": дивіться відео

Хоча все ж російська мова справді мала місце б у першому сезоні в епізоді, коли в гаремі з'являються наложниці-росіянки. Проте у всьому іншому, вочевидь, сценаристи вирішили не заморочуватися і відкинути факт існування української, кримськотатарської та польської мов, а зробити історію "зрозумілою".

