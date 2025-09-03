Наприклад, в оригіналі серіалу звучить набагато більше російської мови, ніж мало б бути. Більше про це розповість 24 Канал з посиланням на портал TvTropes.
Чому у "Величному столітті" так багато російської мови?
У першій серії першого сезону "Величного століття" нам показують Анастасію, яка пізніше стане Гюррем Султан, та її подругу Марію – русинок, яких татари викрали в полон. Між собою вони, чомусь, розмовляють російською мовою.
Ще дивнішим є епізод, коли непокірну Анастасію викликають у покої до валіде-султан, матері султана, яка була з роду кримського хана. І вона теж говорить з героїнею російською мовою. Факт знання російської пов'язують з її кримським походженням.
Також російською говорить і коханий Анастасії, який прибув до Стамбула, щоб її знайти.
Апогеєм вигадок сценаристів став епізод у четвертому сезоні, коли до палацу прибуває польська принцеса Анна Ягеллонка. Вона розмовляє з Роксоланою російською, а та каже, що "давно не розмовляла рідною мовою". І це все в серіалі відбувалося паралельно з тим, що головна героїня своїм дітям як колискову співала українську народну пісню "Ой у гаю, при Дунаю".
Хоча все ж російська мова справді мала місце б у першому сезоні в епізоді, коли в гаремі з'являються наложниці-росіянки. Проте у всьому іншому, вочевидь, сценаристи вирішили не заморочуватися і відкинути факт існування української, кримськотатарської та польської мов, а зробити історію "зрозумілою".
Росіяни намагаються привласнити собі Роксолану
- Насправді достеменних відомостей про походження Гюррем Султан немає, але те, що її називали Роксоланою, вказує на її походження з сучасних українських земель. Також сучасники називали її русинкою.
- Цікаво, що найпоширенішою версією про походження є та, яка каже, що Роксолана була Анастасією Лісовською – донькою священника з Рогатина.
- Зважаючи на те, що землі Правобережжя України входили в складі Речі Посполитої, на звання батьківщини Роксолани претендує ще й Польща.
- Водночас у Росії, як звично, усе, що слов'янське повільно стає російським. А те, що в оригіналі найвідомішого серіалу про Роксолану головна героїня розмовляє російською, тільки посилило бажання східних сусідів привласнити собі Гюррем Султан.