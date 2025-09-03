Например, в оригинале сериала звучит гораздо больше русского языка, чем должно было бы быть. Больше об этом расскажет 24 Канал со ссылкой на портал TvTropes.

Почему в "Великолепном веке" так много русского языка?

В первой серии первого сезона "Величественного века" нам показывают Анастасию, которая позже станет Гюрем Султан, и ее подругу Марию – русинок, которых татары похитили в плен. Между собой они, почему-то, разговаривают на русском языке.

Еще более странным является эпизод, когда непокорную Анастасию вызывают в покои к валиде-султан, матери султана, которая была из рода крымского хана. И она тоже говорит с героиней на русском языке. Факт знания русского связывают с ее крымским происхождением.

Украинка и крымская татарка говорят на русском в Стамбуле: смотрите видео

Также на русском говорит и возлюбленный Анастасии, который прибыл в Стамбул, чтобы ее найти.

Апогеем выдумок сценаристов стал эпизод в четвертом сезоне, когда во дворец прибывает польская принцесса Анна Ягеллонка. Она разговаривает с Роксоланой на русском, а та говорит, что "давно не разговаривала на родном языке". И это все в сериале происходило параллельно с тем, что главная героиня своим детям как колыбельную пела украинскую народную песню "Ой у гаю, при Дунае".

Роксолана и Анна Ягеллонка в оригинале "Величественного века": смотрите видео

Хотя все же русский язык действительно имел место бы в первом сезоне в эпизоде, когда в гареме появляются наложницы-россиянки. Однако во всем остальном, очевидно, сценаристы решили не заморачиваться и отбросить факт существования украинского, крымскотатарского и польского языков, а сделать историю "понятной".

Россияне пытаются присвоить себе Роксолану