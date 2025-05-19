Зрители даже не заметили: Дженна Ортега сыграла сразу две роли в "Венздей"
- Дженна Ортега сыграла две роли в сериале "Венздей".
- Многие зрители не сразу узнали актрису из-за разных образов персонажей.
Мало кто знает, но актриса Дженна Ортега исполнила сразу две роли в сериале "Венздей". Из-за разных образов зрители не сразу узнали актрису.
Сообщает 24 Канал со ссылкой на Screen Rant.
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Какую вторую роль исполнила Дженна Ортега в "Венздей"
Голливудская актриса Дженна Ортега исполнила сразу две роли в популярном сериале "Венздей". Она перевоплотилась как в главную героиню, так и в еще одного персонажа.
Зрители обратили внимание на сходство между Венздей и ведьмой Гуди Аддамс, которая жила в прошлом. Как оказалось, обеих героинь действительно сыграла Ортега – эту информацию подтвердили создатели проекта.
Венздей и Гуди Аддамс / Кадр из сериала
Однако из-за кардинально разных образов и костюмов многие не сразу поняли, что обе роли исполнила одна и та же актриса.
Напомним, что недавно Netflix выпустил официальный трейлер второго сезона сериала "Венздей". Известно, что он выйдет в двух частях: первая появится 6 августа, а вторая – 3 сентября.