Укр Рус
Тренды Будь в тренде Украинская "Веснушка" доводит до слез: новый чувственный тренд захватывает сеть
1 марта, 18:31
3

Украинская "Веснушка" доводит до слез: новый чувственный тренд захватывает сеть

Юрий Семенюк

Украинская народная песня "Веснянка" снова стала популярной в исполнении певицы Иванки Червинской. В сети под эту песню снимают немало видео.

Месяц назад Иванка Червинская опубликовала видео, на котором перепевает легендарную "Веснянку". И песня быстро стала популярной в сети, рассказывает 24 Канал.

Интересно ABBA, Adele, Imagine Dragons и другие: как звучала бы "Подоляночка" в исполнении мировых звезд

"Веснянка" снова популярна

В свое время "Веснянка" была популярной в исполнении Нины Матвиенко. Однако перепев Иванки Червинской уже собрал более 1,1 миллиона просмотров и более 123 тысяч лайков. При этом за месяц украинцы сняли более 25 тысяч видео под этот звук в TikTok.

Иванка Червинская – "Веснянка": смотрите видео

Больше всего видео под эту песню – о домашних любимцах, которых их хозяева называют своими сердечками.

И животные под этот звук имеют другой вид: смотрите видео

@vsvitalia ? #british #fyp #рекомендації ♬ оригінальний звук - Іванка Червінська

И разве не мило? – смотрите видео

@katochkaa

♬ оригінальний звук - Іванка Червінська

Отдельные истории – очень щемящие: смотрите видео

@leya_afina_alma

♬ оригінальний звук - Іванка Червінська

Военные тоже не обошли этот тренд: смотрите видео

@bernavskiyyy

♬ оригінальний звук - Іванка Червінська

Кто сказал, что тренд только о котах: смотрите видео

@darinka__mandarinka1

коли життя було спокійне і тихе .. ️‍?

♬ оригінальний звук - Іванка Червінська

Однако в тренде не только показывают своих домашних любимцев, но и покой в селе, ностальгию по прошлому, которого не вернуть и людей, которых уже нет.

Эта песня – гимн спокойствия и любви: смотрите видео

@_madzem_ Дім - це місце, де можна знайти спокій серед хаосу#село #дім #котик #сонечко #весна #дитинство #спокій #гармонія #тепло #край #життя #минуле #спогади #мрії #щастя #тиша ♬ оригінальний звук - Іванка Червінська

Самое ценное – родные люди рядом: смотрите видео

@dovga1207 Найрідніше місце в світі️‍? #fyr #on #elbruso #рекомендації #українськийтікток #українськийконтент #літо #recommendation ♬ оригінальний звук - Іванка Червінська

Где бы ни было хорошо, а дома – лучше всего: смотрите видео

@__im.olenka__ #рек #on ♬ оригінальний звук - Іванка Червінська

Сотни новых видео появляются в сети ежедневно и они собирают тысячи просмотров и лайков.