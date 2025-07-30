Ветеран с позывным "Кокс" отправился пешком на костылях из Киева в Одессу. Все для того, чтобы собрать средства на ремонт автомобилей для фронта.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на Frontliner.

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Что известно о походе ветерана?

Николай – бывший военнослужащий 4 танковой бригады, после ранения он присоединился к волонтерскому фонду "Вместе" и сейчас активно помогает собратьям на фронте.

Ветеран с ранением идет пешком из Киева в Одессу / Фото Frontliner

Сейчас ветеран на костылях преодолевает путь от Киева до Одессы пешком. Цель его марша – сбор средств на ремонт автомобилей для фронта и других насущных потребностей военных.

Заметим, что для Николая это благотворительное шествие уже не первое. Ранее он уже прошел дистанцию до Днепра, Харькова и Ровно.

К слову, ветеран Валентин Алексеенко получил травму позвоночника, но научился создавать картины колесами кресла колесного. Интерес к искусству у него возник во время реабилитации.