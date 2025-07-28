Искусство колесами кресла колесного: как ветеран начал рисовать картины и снова нашел себя

Война стала настоящим вызовом для Украины как государства и для нашего общества в целом. Процесс реинтеграции ветеранов и вопрос их адаптации стоит сейчас очень остро, однако есть и такие истории, которые вдохновляют и дают надежду.

Среди них и история Валентина Алексеенко, который получил травму позвоночника, однако даже на кресле колесном продолжает творить искусство. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Львовский городской совет.

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Как защитник создает картины?

Ветеран научился создавать картины колесами кресла колесного. Во время службы он получил травму позвоночника: нырнул в воду, чтобы смыть с себя грязь, однако водоем оказался очень мелким. Он ударился головой и серьезно травмировался.

На берегу, когда меня достали из воды, я пришел в себя. Тела уже не чувствовал. Первое о чем подумал это о жене. Попросил собратьев ничего ей не говорить, потому что думал, что скоренько отойдет. Но, когда этого не произошло, понял, что это уже что-то нехорошее,

– рассказал он.

Службу защитник проходил в 3-й отдельной танковой Железной бригаде. В ВСУ попал уже на 20 день полномасштабного вторжения. На момент травмы ему было 28 и он никогда не интересовался искусством.

Как защитник рисует картины: смотрите видео

Интерес проснулся в нем уже во время реабилитации, которую он проходил во Львове. На это его вдохновила жена. Она сидела возле него и рисовала, поэтому Валентин также попробовал.

Он создает интересные узоры колесами своего кресла колесного. Идею помогала реализовывать художница Звезда Савка. После такого опыта мужчина верит: ничего невозможного нет.

К слову, Укрзализныця запустила инициативу "Художественный вагон" с фотогалереей Говарда Баффета, которая посетит 63 вокзала в Украине. Выставка "Courage of a Nation" посвящена украинцам и документирует моменты военной жизни, автором фото является Говард Баффет.