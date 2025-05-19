Ветераны ГУР с ампутациями покорили Гималаи: как это было
- Двое украинских разведчиков, потерявших конечности, поднялись в базовый лагерь Эвереста в рамках проекта Limitless для сбора средств на лечение фантомных болей у военных.
Проект реализуется совместно с реабилитационным центром UNBROKEN Ukraine и имеет целью изменить восприятие ампутации как начала нового этапа в жизни.
Двое украинских разведчиков Иван Тарн и Александр Дашко, ветераны спецподразделений "Артан" и "Кракен" ГУР МО Украины, которые потеряли конечности на войне, совершили восхождение к базовому лагерю Эвереста на высоте 5280 метров в рамках благотворительного проекта Limitless ("Без Границ"). Их сопровождали профессиональные альпинисты Татьяна Яловчак и Тарас Поздний.
Подъем в Гималаи стал не только физическим вызовом, но и важным символическим жестом для многих раненых военных. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на ГУР МО.
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Они собирали средства
В эфире национального телемарафона Иван Тарн признался, что увиденное трудно было осознать: "Это будто очень реальные фотообои – красота, которая не укладывается в голову". А Александр Дашко рассказал, что почти никто не верил в его участие, ведь имеет серьезную ампутацию.
Когда я рассказывал об этой авантюре, мне говорили: "Туда и люди с двумя ногами не всегда доходят, а ты еще больше себя покалечишь". Но я это сделал, потому что другие ребята с ампутациями должны увидеть: жизнь после травмы есть,
– объяснил он.
Целью проекта является не только вдохновить, но и собрать 3 миллиона гривен на лечение фантомных болей у военных. По словам участников, фантомная боль – это когда конечности уже нет, но она "ноет" или "чешется", и это может длиться годами. Мозг не сразу способен адаптироваться к потере.
Бойцы покорили вершину / Фото ГУР МО
Проект Limitless реализуется вместе с реабилитационным центром UNBROKEN Ukraine. Он призван изменить восприятие ампутации не как конца, а как начала нового этапа.
ГУР МО Украины официально поддерживает инициативу.
Николай Хвылевой был писателем и символом "Расстрелянного возрождения", закончил жизнь самоубийством 13 мая 1933 года. Он служил в Красной армии, писал в стиле европейского экспрессионизма, и его сравнивают с Камю из-за глубокого переживания абсурда и духовного одиночества.