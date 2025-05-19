Двое украинских разведчиков Иван Тарн и Александр Дашко, ветераны спецподразделений "Артан" и "Кракен" ГУР МО Украины, которые потеряли конечности на войне, совершили восхождение к базовому лагерю Эвереста на высоте 5280 метров в рамках благотворительного проекта Limitless ("Без Границ"). Их сопровождали профессиональные альпинисты Татьяна Яловчак и Тарас Поздний.

Подъем в Гималаи стал не только физическим вызовом, но и важным символическим жестом для многих раненых военных. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на ГУР МО.

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Они собирали средства

В эфире национального телемарафона Иван Тарн признался, что увиденное трудно было осознать: "Это будто очень реальные фотообои – красота, которая не укладывается в голову". А Александр Дашко рассказал, что почти никто не верил в его участие, ведь имеет серьезную ампутацию.

Когда я рассказывал об этой авантюре, мне говорили: "Туда и люди с двумя ногами не всегда доходят, а ты еще больше себя покалечишь". Но я это сделал, потому что другие ребята с ампутациями должны увидеть: жизнь после травмы есть,

– объяснил он.

Целью проекта является не только вдохновить, но и собрать 3 миллиона гривен на лечение фантомных болей у военных. По словам участников, фантомная боль – это когда конечности уже нет, но она "ноет" или "чешется", и это может длиться годами. Мозг не сразу способен адаптироваться к потере.



Бойцы покорили вершину / Фото ГУР МО

Проект Limitless реализуется вместе с реабилитационным центром UNBROKEN Ukraine. Он призван изменить восприятие ампутации не как конца, а как начала нового этапа.

ГУР МО Украины официально поддерживает инициативу.

Николай Хвылевой был писателем и символом "Расстрелянного возрождения", закончил жизнь самоубийством 13 мая 1933 года. Он служил в Красной армии, писал в стиле европейского экспрессионизма, и его сравнивают с Камю из-за глубокого переживания абсурда и духовного одиночества.