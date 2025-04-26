Весь ад в одном кадре: история легендарного фото, которое остановило войну во Вьетнаме

Фото восьмилетней Ким Фук, сделанное 8 июня 1972 года во время напалмовой атаки во Вьетнаме, стало одним из самых известных кадров в истории. Снимок, который облетел весь мир, помог остановить вьетнамскую войну.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на Vogue.

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Как фото остановило войну во Вьетнаме

8 июня 1972 года было сделано легендарное фото, которое стало одной из причин завершения вьетнамской войны. На снимке изображена 8-летняя Ким Фук, деревня которой подверглась авиаудару со стороны армии Южного Вьетнама. Вместе с односельчанами она пыталась сбежать с уже оккупированной территории, когда пилот, приняв беглецов за военных, сбросил на них напалмовую бомбу.

Сразу после атаки группу детей, бегущих к правительственным позициям, увидел фотограф Ник Ут. За несколько секунд он успел сделать короткую серию снимков, на которых Ким срывает горящую одежду с перекошенным от боли лицом.

Снимок, который сделал Ник Ут / Фото GettyImages

Журналист доставил раненую девочку в госпиталь в городе Кути, тем самым спасая ей жизнь. Медики не давали никаких обнадеживающих прогнозов – ожог был слишком масштабным. Впрочем, Ник Ут использовал свою служебную прескарту, чтобы остаться в госпитале до тех пор, пока не убедился, что юной вьетнамке оказали всю необходимую помощь.

В то утро мы приехали в деревню Чангбанг, куда двумя днями ранее проникли северные вьетнамцы. Они окапывались, готовились к контратаке. Ближе к полудню в небе появились два давних вьетнамских бомбардировщика. В этом не было ничего необычного, но, находясь в этой деревне, мы чувствовали: что-то не так. Вдруг началась бомбардировка, а напалмовые снаряды упали всего в 400 метрах от детей. Стало так жарко, как будто открыли печь. В этот момент мы увидели, как бегут дети. Они бежали тихо, и увидев взрослых, уже не могли сдерживать крик,

– рассказал Ник Ут в одном из интервью.

Уже через несколько дней этот снимок под названием Napalm Girl шокировал весь мир – его даже считают одной из причин завершения войны во Вьетнаме. Но для Ким Фук все только начиналось. Она перенесла множество операций и длительную реабилитацию.

Фото с Ким Фук в газете / Фото Vogue

В той истории был еще один спаситель – британский журналист Кристофер Уэйн. Он сразу после атаки отдал девочке свою флягу с водой и помог облить ее сожженную спину. Впоследствии именно он приложил усилия, чтобы ее перевели в госпиталь в Сайгоне – единственного места, где было необходимое оборудование для лечения таких травм.

Ким Фук выжила, прошла 14 месяцев лечения, перенесла 17 пластических операций и стала одним из главных символов антивоенного движения. Власти Вьетнама сделали ее инструментом пропаганды, не давали завершить обучение.

Чтобы жить спокойно, Ким отправилась на учебу на Кубу, где познакомилась со своим будущим мужем. Вместе они решили сбежать в Канаду, где она впоследствии стала правозащитницей. Однако последствия пережитого не дают ей покоя до сих пор.

К слову, ранее мы писали об украинке, которая решила математическую загадку, которая беспокоила ученых 400 лет. За это она получила самую престижную награду в мире математики – медаль Филдса.