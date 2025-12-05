"Бандеровская песня в Москве": за что переводчика книг о Гарри Поттере выгнали из университета
- Виктора Морозова отчислили из университета по политическим причинам, связанные с исполнением "бандеровской песни" в Москве и участием в рукописном альманахе "Скрыня".
- После отчисления Морозов работал грузчиком и бухгалтером, но это не помешало ему стать знаменитым переводчиком в Украине.
Образование – важно, но часто не оно определяет то, кем мы будем в будущем. Например, переводчик культовых книг, в частности истории Гарри Поттера, Виктор Морозов в свое время вообще не закончил университет.
Его отчислили за считанные месяцы до защиты дипломной работы. А причина была политической. Об этом Виктор Морозов рассказал в эксклюзивном интервью 24 Каналу.
Почему Морозова выгнали из университета?
В 1972 году ВИА "Арника", частью которого был Виктор Морозов, произвела фурор на конкурсе "Алло, мы ищем таланты". Сначала – в Черновцах, затем – на всесоюзном конкурсе в Москве. Группа исполняла песню "Чорна рілля ізорана". По возвращению во Львов к музыкантам начали выставлять претензии, что, мол, они пели бандеровскую песню.
Возвращаемся мы с "Арникой", нас встречают и ведут в управление культуры, где нас начали громить за песню "Чорна рілля ізорана", потому что то – бандеровская песня. Говорили, что ее в Мюнхене пели. И это было странно, потому что я музыку написал 3 месяца назад, а ее, оказывается, уже пели в Мюнхене. Нас должны были расформировать. И спасла нас заведующая аптекоуправления Вера Николаевна Васильева – она бегала по библиотекам и искала сборники народных песен, чтобы доказать, что "Чорна рілля ізорана" – это не бандеровская песня. Спасала нас как могла, чтобы мы где-то не загремели,
– вспоминает Морозов.
В то же время в СССР происходила новая волна репрессий. Во время обысков у диссидентки Стефании Шабатуры обнаружили рукописный альманах "Сундук", где были стихи Григория Чубая, Олега Лишеги, рассказ Николая Рябчука и стихотворение Виктора Морозова. В итоге все причастные к альманаху подверглись притеснениям.
Лишегу, Рябчука и Морозова отчислили из университетов. Виктор Морозов как раз завершал обучение на факультете иностранных языков Львовского университета. Впоследствии его отправили на "исправительные работы". Поэтому переводчик и музыкант работал грузчиком и бухгалтером в аптекоуправлении.
Виктор Морозов так и не возобновлялся на учебе. Однако это не помешало ему стать одним из самых известных переводчиков в Украине.
Как Виктор Морозов переводил Гарри Поттера?
Идея перевода истории о Гарри Поттере у Виктора Морозова появилась накануне экранизации первой книги. Однако из-за отказа издательства "Классика" и долгих переговоров с агентами Джоан Роулинг, публикация состоялась на 2 года позже, чем планировалось.
Однако каждая следующая книга, начиная с четвертой, появлялась очень быстро. Последняя книга стала первым в мире переводом.
Для этого, как вспоминает Морозов, приходилось работать по 16 часов в день.