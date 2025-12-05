"Бандерівська пісня у Москві": за що перекладача книг про Гаррі Поттера вигнали з університету

Освіта – важлива, але часто не вона визначає те, ким ми будемо у майбутньому. Наприклад, перекладач культових книг, зокрема історії Гаррі Поттера, Віктор Морозов свого часу взагалі не закінчив університет.

Його відрахували за лічені місяці до захисту дипломної роботи. А причина була політичною. Про це Віктор Морозов розповів в ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу.

Чому Морозова вигнали з університету?

У 1972 році ВІА "Арніка", частиною якого був Віктор Морозов, здійснила фурор на конкурсі "Алло, ми шукаємо таланти". Спершу – в Чернівцях, потім – на всесоюзному конкурсі у Москві. Гурт виконував пісню "Чорна рілля ізорана". По поверненню до Львова до музикантів почали виставляти претензії, що, мовляв, вони співали бандерівську пісню.

Повертаємося ми з "Арнікою", нас зустрічають і ведуть в управління культури, де нас почали громити за пісню "Чорна рілля ізорана", бо то – бандерівська пісня. Казали, що її в Мюнхені співали. І то було дивно, бо я музику написав 3 місяці тому, а її, виявляється, уже співали у Мюнхені. Нас мали розформувати. І врятувала нас завідувачка аптекоуправління Віра Миколаївна Васильєва – вона бігала по бібліотеках і шукала збірники народних пісень, щоб довести, що "Чорна рілля ізорана" – це не бандерівська пісня. Рятувала нас як могла, щоб ми десь не загриміли,

– згадує Морозов.

Водночас в СРСР відбувалася нова хвиля репресій. Під час обшуків у дисидентки Стефанії Шабатури виявили рукописний альманах "Скриня", де були поезії Грицька Чубая, Олега Лишеги, оповідання Миколи Рябчука та вірш Віктора Морозова. У підсумку усі причетні до альманаху зазнали утисків.

Лишегу, Рябчука та Морозова відрахували з університетів. Віктор Морозов якраз завершував навчання на факультеті іноземних мов Львівського університету. Згодом його відправили на "виправні роботи". Тому перекладач і музикант працював вантажником та бухгалтером в аптекоуправлінні.

Віктор Морозов так і не поновлювався на навчанні. Однак це не завадило йому стати одним із найвідоміших перекладачів в Україні.

Як Віктор Морозов перекладав Гаррі Поттера?