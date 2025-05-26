Виктор Павлик был солистом самой популярной поп-группы Украины: как начиналась карьера певца

"Шикидим", "Белые черемухи", "Афины, Киев и Стамбул" – это те хиты Виктора Павлика, которые, вероятно, знает каждый. Однако мало кто знает о начале карьеры артиста, когда он был солистом группы, которую называли самой популярной в Украине.

Свою певческую карьеру Виктор Павлик начал в 1992 году. Больше об этом периоде творчества музыканта расскажет 24 Канал со ссылкой на блог Руслана Ляча.

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Как начинал карьеру Виктор Павлик

В 1992 году Виктор Павлик стал солистом группы "Анна Мария" при Тернопольской областной филармонии. В 1994 году коллектив назвали самой популярной поп-группой Украины после того, как популярность приобрела песня "Ты нравишься мне".

Виктор Павлик и "Анна Мария" – "Ты нравишься мне": смотрите видео

Однако несмотря на то, что "Анна Мария" считалась поп-группой, коллектив экспериментировал с различными жанрами. Например, в их дискографии есть и рок-баллады, причем – на английском.

"Анна Мария" – I saw my coming day: смотрите видео

Также в репертуаре группы был и рок-н-ролл. Например – песня "Черные очки".

"Анна Мария" – "Черные очки": смотрите видео

Солистом группы "Анна Мария" Виктор Павлик был до 1995 года. В 1996 году он выпустил сольную песню "Шикидим", которая стала популярной, а еще через год вышел сольный одноименный альбом.