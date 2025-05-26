Виктор Павлик был солистом самой популярной поп-группы Украины: как начиналась карьера певца
- Виктор Павлик начал карьеру в 1992 году как солист группы "Анна Мария", которая стала самой популярной поп-группой Украины в 1994 году.
- После выхода из группы в 1995 году, Павлик выпустил сольную песню "Шикидим" в 1996 году, которая получила популярность.
"Шикидим", "Белые черемухи", "Афины, Киев и Стамбул" – это те хиты Виктора Павлика, которые, вероятно, знает каждый. Однако мало кто знает о начале карьеры артиста, когда он был солистом группы, которую называли самой популярной в Украине.
Свою певческую карьеру Виктор Павлик начал в 1992 году. Больше об этом периоде творчества музыканта расскажет 24 Канал со ссылкой на блог Руслана Ляча.
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Как начинал карьеру Виктор Павлик
В 1992 году Виктор Павлик стал солистом группы "Анна Мария" при Тернопольской областной филармонии. В 1994 году коллектив назвали самой популярной поп-группой Украины после того, как популярность приобрела песня "Ты нравишься мне".
Виктор Павлик и "Анна Мария" – "Ты нравишься мне": смотрите видео
Однако несмотря на то, что "Анна Мария" считалась поп-группой, коллектив экспериментировал с различными жанрами. Например, в их дискографии есть и рок-баллады, причем – на английском.
"Анна Мария" – I saw my coming day: смотрите видео
Также в репертуаре группы был и рок-н-ролл. Например – песня "Черные очки".
"Анна Мария" – "Черные очки": смотрите видео
Солистом группы "Анна Мария" Виктор Павлик был до 1995 года. В 1996 году он выпустил сольную песню "Шикидим", которая стала популярной, а еще через год вышел сольный одноименный альбом.