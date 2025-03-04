Столетняя ветряная мельница с Херсонщины теперь в Киеве: как ее удалось воссоздать

В Украине всеми силами пытаются сохранить свое наследие. В частности, в Киеве работали над восстановлением столетней ветряной мельницы из Херсонской области.

Специалисты из de House и loft buro завершили полную реставрацию старинной ветряной мельницы с Херсонщины, вернув ей исторический вид и функциональность. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на представителей de House.

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Как восстанавливали ветряную мельницу

Реконструкцию осуществляли по схемам 70-х годов, поскольку детальные чертежи не сохранились. Команда работала с архивными фото, восстанавливая каждую деталь практически с нуля.

Аутентичные материалы – для восстановления использовали дуб и осину (более 40 кубов древесины).

Строительство на открытом поле – мастера работали под открытым небом при любых погодных условиях, используя как современные станки, так и ручные инструменты.

Живой символ прошлого – минимум современных технологий, максимальное сохранение исторического вида и традиционных конструкций.

Что означает восстановление ветряной мельницы

Это не просто архитектурная реставрация, а попытка сохранить часть украинского культурного наследия. Возрожденная мельница теперь стоит в Музее народной архитектуры и быта Украины в Пирогово, как напоминание о традиционных ремеслах и инженерном мастерстве наших предков.

Это был интересный путь. И теперь ветряк снова стоит, живой, будто никуда и не исчезал,

– отметили реставраторы.

Отныне этот исторический символ доступен для посетителей музея, которые могут увидеть, как работали настоящие ветряки века назад.

Ветряк с Херсонщины восстановили / Фото Андрея Авдиенко