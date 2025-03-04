Сторічний вітряк із Херсонщини тепер у Києві: як його вдалося відтворити
- Сторічний вітряк з Херсонщини був повністю відновлений у Києві фахівцями з de House та loft buro, використовуючи архівні фото та автентичні матеріали.
- Відновлений вітряк тепер знаходиться в Музеї народної архітектури та побуту України в Пирогові, як символ української культурної спадщини.
В Україні всіма силами намагаються зберегти свою спадщину. Зокрема, у Києві працювали над відновленням сторічного вітряка з Херсонської області.
Фахівці з de House та loft buro завершили повну реставрацію старовинного вітряка з Херсонщини, повернувши йому історичний вигляд та функціональність. Про це пише 24 Канал із посиланням на представників de House.
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Як відновлювали вітряк
Реконструкцію здійснювали за схемами 70-х років, оскільки детальні креслення не збереглися. Команда працювала з архівними фото, відновлюючи кожну деталь практично з нуля.
Автентичні матеріали – для відбудови використали дуб та осику (понад 40 кубів деревини).
Будівництво на відкритому полі – майстри працювали просто неба за будь-яких погодних умов, використовуючи як сучасні верстати, так і ручні інструменти.
Живий символ минулого – мінімум сучасних технологій, максимальне збереження історичного вигляду та традиційних конструкцій.
Що означає відновлення вітряка
Це не просто архітектурна реставрація, а спроба зберегти частину української культурної спадщини. Відроджений вітряк тепер стоїть у Музеї народної архітектури та побуту України в Пирогові, як нагадування про традиційні ремесла та інженерну майстерність наших предків.
Це був цікавий шлях. І тепер вітряк знову стоїть, живий, ніби нікуди і не зникав,
– зазначили реставратори.
Відтепер цей історичний символ доступний для відвідувачів музею, які можуть побачити, як працювали справжні вітряки століття тому.
Вітряк з Херсонщини відновили / Фото Андрія Авдієнка