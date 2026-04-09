Украинский пианист, получивший больше премий Грэмми, чем Майкл Джексон: как он покорил мир
- Владимир Горовиц, украинский пианист, получил 25 премий Грэмми, обойдя Майкла Джексона, который получил 15.
- После эмиграции из СССР Горовиц получил мировую славу в США, выступая в Carnegie Hall и других престижных местах.
Этот пианист родился в Киеве, но в молодом возрасте был вынужден переехать из-за прихода к власти большевиков. Мировое признание он получил уже в США. В частности он получил 25 премий Грэмми, выпиредив такии мировых звезд, как Майкл Джексон.
Кто из украинских пианистов получил 25 премий Грэмми и почему карьеру музыканту пришлось строить далеко от границ СССР, говорится в издании "Локальная история".
Как Владимир Горовица рос музыкальным гением?
Самый известный пианист XX века Владимир Горовиц родился в Киеве 1 октября 1903 года в семье евреев. Его отец был тогдашним бизнесменом и продавал немцам электрооборудование, а мать была пианисткой и учила детей музыке.
Кроме того, дед Владимира – Иоахим Горовиц – тоже был пианистом, киевским купцом 1 гильдии и меценатом.
У Владимира было еще 2 братьев и сестра – Регина, Яков и Григорий. В общем семья жила довольно много, ведь кроме наследства от дедушки, имела еще и 7-комнатную квартиру на Крещатике.
- Интересно, что вырастая в любви к музыке Владимир еще с детства лелеял любовь к этому делу. Отец брал его чуть ли не на все концерты в Киеве.
- А мать в свое время даже водила его на прослушивание к пианисту Сергею Рахманинову, но тот так и не послушал Горовица. А спустя годы пианист заявил, что Владимир играет его третий концерт даже лучше, чем он сам.
Но в 1917 году семья потеряла все свое имущество, когда к власти пришли большевики. Как-то Владимир писал уже взрослым, что большевики разбили его рояль у него на глазах, а когда не смогли вытащить инструмент через дверь, то разрубили его и выбросили через окно.
Как Горовица уехал из СССР и больше не вернулся?
Несмотря на это все, парень продолжал учиться в консерватории, ведь был чрезвычайно способным. Он объездил почти весь СССР со скрипачом Натаном Мильштайном. О них даже написали в официальной властной газете, называя юношей "детьми революции", в которых не слышно старой академической школы.
Как-то Владимира Горовица услышал австрийский пианист Артур Шнабель, который посоветовал молодому парню ехать в Европу. В 1925 году Горовица покидает СССР для того, чтобы официально поехать в концертное турне и на обучение в Берлин. Но после этого он уже никогда не возвращается в Советский союз.
Мировую славу Горовица получил, когда перебрался жить в США. Первый его дебют состоялся в Carnegie Hall в конце 1920-х. Впоследствии пианист выступал в Бостоне, Сент-Луисе, Филадельфии, Вашингтоне, в частности в Белом доме.
На сайте Grammy Awards говорится о том, что за свою творческую жизнь пианист был номинирован на премию 45 раз, а получил ее 25 раз. Для сравнения, певец Майкл Джексон за жизнь всего получил лишь 15 премий Грэмми.
Заметьте! Семья Горовица, которая осталась дальше в СРС, ведь была уже "невыездной", постоянно подвергалась притеснениям со стороны властей. Отец Владимира в конечном итоге умер в ссылке, одного из брата также было отослано на Соловки, мужа сестры объявили террористом и дали 15 лет, а потом отпустили. Некоторые считают, что Владимир корил себя за то, что так и не смог помочь семье.
Еще одна украинка, завоевавшая Америку
Квитка Цисык стала известной благодаря двум украинским альбомам, а именно "Квитка. Песни Украины" и "Два цвета". В них она соединила народную и авторскую музыку. У певицы было колоратурное сопрано, а ее техника воспринимались как редкое явление. Сами украинцы глубоко уважают ее творчество, хотя родилась Квитка Цисык и жила всю жизнь в США.
Кроме украинских песен, Цисык прославилась в США как студийная певица, чьи голоса звучали в многочисленных рекламных джинглах. Некоторые из них прослушали миллиарды раз.
Также певица исполнила песню "You Light Up My Life" для одноименного фильма, за музыку которого создатели получили Оскар. Впрочем из-за противоречий имя Квитки Цисык так и не было поставлено в титрах.