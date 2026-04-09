Кто из украинских пианистов получил 25 премий Грэмми и почему карьеру музыканту пришлось строить далеко от границ СССР, говорится в издании "Локальная история".

Читайте также Конкурировала с мировыми иконами и ценила простоту: какой была первая украинская звезда Голливуда

Как Владимир Горовица рос музыкальным гением?

Самый известный пианист XX века Владимир Горовиц родился в Киеве 1 октября 1903 года в семье евреев. Его отец был тогдашним бизнесменом и продавал немцам электрооборудование, а мать была пианисткой и учила детей музыке.

Кроме того, дед Владимира – Иоахим Горовиц – тоже был пианистом, киевским купцом 1 гильдии и меценатом.

У Владимира было еще 2 братьев и сестра – Регина, Яков и Григорий. В общем семья жила довольно много, ведь кроме наследства от дедушки, имела еще и 7-комнатную квартиру на Крещатике.

Интересно, что вырастая в любви к музыке Владимир еще с детства лелеял любовь к этому делу. Отец брал его чуть ли не на все концерты в Киеве.

А мать в свое время даже водила его на прослушивание к пианисту Сергею Рахманинову, но тот так и не послушал Горовица. А спустя годы пианист заявил, что Владимир играет его третий концерт даже лучше, чем он сам.

Но в 1917 году семья потеряла все свое имущество, когда к власти пришли большевики. Как-то Владимир писал уже взрослым, что большевики разбили его рояль у него на глазах, а когда не смогли вытащить инструмент через дверь, то разрубили его и выбросили через окно.

Как Горовица уехал из СССР и больше не вернулся?

Несмотря на это все, парень продолжал учиться в консерватории, ведь был чрезвычайно способным. Он объездил почти весь СССР со скрипачом Натаном Мильштайном. О них даже написали в официальной властной газете, называя юношей "детьми революции", в которых не слышно старой академической школы.

Как-то Владимира Горовица услышал австрийский пианист Артур Шнабель, который посоветовал молодому парню ехать в Европу. В 1925 году Горовица покидает СССР для того, чтобы официально поехать в концертное турне и на обучение в Берлин. Но после этого он уже никогда не возвращается в Советский союз.

Мировую славу Горовица получил, когда перебрался жить в США. Первый его дебют состоялся в Carnegie Hall в конце 1920-х. Впоследствии пианист выступал в Бостоне, Сент-Луисе, Филадельфии, Вашингтоне, в частности в Белом доме.

На сайте Grammy Awards говорится о том, что за свою творческую жизнь пианист был номинирован на премию 45 раз, а получил ее 25 раз. Для сравнения, певец Майкл Джексон за жизнь всего получил лишь 15 премий Грэмми.

Заметьте! Семья Горовица, которая осталась дальше в СРС, ведь была уже "невыездной", постоянно подвергалась притеснениям со стороны властей. Отец Владимира в конечном итоге умер в ссылке, одного из брата также было отослано на Соловки, мужа сестры объявили террористом и дали 15 лет, а потом отпустили. Некоторые считают, что Владимир корил себя за то, что так и не смог помочь семье.

Еще одна украинка, завоевавшая Америку