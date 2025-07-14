Чорновил засыпал могилу руками: кто и почему похоронен у входа в Софию Киевскую

14 июля 1995 года Владимир (Романюк) умер и встал вопрос о месте захоронения главы УПЦ КП. По традиции религиозных деятелей хоронят возле религиозных сооружений, вместо этого власть предлагала Байковое кладбище. Поэтому похороны патриарха закончились кровопролитием, рассказывает 24 Канал со ссылкой на Украинский институт национальной памяти.

Интересно Откуда взялось название "Днепр" и что оно означает: неожиданное открытие о главной реке Украины

Почему патриарха похоронили у входа в Софийский собор

Учитывая влияние РПЦ в Украине, тогдашняя власть не признавала патриарха Владимира как религиозного лидера, поэтому и предлагала для захоронения место на Байковом кладбище. Однако сторонники патриарха были убеждены, что он должен быть похоронен в Выдубицком монастыре или в Киево-Печерской Лавре или Софии Киевской. Однако власти разрешили только на Байковом кладбище.



Владимир Романюк / Фото УИНП

В день похорон Владимира президент Кучма и другие высокопоставленные чиновники покинули Киев. В то же время после панихиды траурная процессия вместо Байкового кладбища свернула в сторону Софийского собора. Между "беркутовцами" и представителями УНА-УНСО начались столкновения.

Силовиков было немало на территории собора и у них была задача не допустить захоронения патриарха Владимира там. Тело покойного надлежало похоронить до захода солнца, поэтому у участников процессии не осталось другого выбора кроме как копать могилу у ворот.



Стычки на похоронах Владимира Романюка / Фото УИНП

Когда же могила была готова и гроб с телом патриарха опустили туда, силовики с территории собора пошли в атаку. Возле могилы остались несколько человек, среди которых был Вячеслав Чорновил. Они руками засыпали могилу. Эксгумировать тело Владимира (Романюка) никто не решился. За последние годы неоднократно поднимался вопрос о перезахоронении патриарха, однако решений нет и он и дальше покоится под входными воротами Софии Киевской.