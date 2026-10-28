В украинских городах можно найти загадочные башни: что скрывается за их стенами

Во многих украинских городах возвышаются старинные башни, которые легко спутать с замковыми сооружениями. Одни имеют необычную форму, другие украшены часами, а некоторые стали настоящими символами городов. Однако когда-то их строили вовсе не ради красоты, а с вполне практической целью.

Эти водонапорные башни – сооружения, без которых развитие городского водоснабжения было бы гораздо сложнее. Они помогали подавать воду в дома, а некоторые при этом служили пожарными каланчами. Сегодня эти сооружения напоминают о временах, когда современные удобства только начинали появляться, пишет 24 Канал.

Зачем городам были нужны высокие башни?

До появления современных систем водоснабжения доступ к воде был значительно сложнее. В городах развивали водопроводы, прокладывали трубы и строили насосные станции. Важной частью этой системы становились водонапорные башни. Их возводили, чтобы накапливать воду и поддерживать необходимое давление в водопроводной сети.

Высоко расположенный резервуар помогал подавать воду потребителям за счет силы тяжести. Именно поэтому такие сооружения часто строили на возвышенностях или делали достаточно высокими. Со временем технологии изменились, и многие башни утратили свое первоначальное назначение. Однако часть из них сохранилась до наших дней, а некоторые обрели совершенно новую жизнь.

Винницкая башня: почему она была не просто водонапорной

Одно из самых известных таких сооружений в Украине расположено в Виннице. Водонапорную башню на Европейской площади возвели в 1911 – 1912 годах по проекту архитектора Григория Артинова.

Она была частью городского водопровода. Башня помогала поддерживать давление в системе водоснабжения, но этим ее функции не ограничивались. Верхний ярус был приспособлен под пожарную каланчу. Оттуда дежурный мог наблюдать за городом и подавать сигнал о пожаре. Для оповещения использовали набатный колокол.

На башне также установили часы, которые стали одной из ее узнаваемых деталей. Со временем потребность в водонапорном сооружении исчезла. После войны здесь обустроили жилье для семей работников водоканала.

А с 1985 года башня стала частью Винницкого областного краеведческого музея. Сейчас это музейное пространство и одна из визитных карточек города.

Житомирская башня: отсюда следили за пожарами

Еще одно необычное сооружение находится в Житомире. Местную водонапорную башню возвели в конце XIX века. Ее торжественно открыли в 1898 году.

Башня имела высоту около 31 метра, а в верхней части разместили два резервуара общим объемом 200 кубических метров. Она регулировала давление воды в городской сети. Однако сооружение было важным не только для водоснабжения. Здесь также оборудовали пожарную каланчу.

Дежурные следили за городом, а в случае опасности подавали сигналы, чтобы сообщить о пожаре. Впоследствии башня выполняла и другие функции. В военные годы ее использовали как наблюдательный пункт. А во второй половине XX века внутри даже работало кафе.

В 1965 году сооружение перестало выполнять свое первоначальное назначение из-за изменения городской системы водоснабжения. Сегодня это одна из известных исторических достопримечательностей Житомира.

Киевские башни, рассказывающие историю водоснабжения столицы

Киев также имеет интересную историю водонапорных башен. Первую очередь централизованного городского водопровода запустили 1 марта 1872 года. Воду для него брали из Днепра. Резервуары и водонапорные башни располагались на возвышенностях – в частности, на Владимирской горке и в Царском саду. Это позволяло подавать воду в городские кварталы.

Частью исторического комплекса стали башни, связанные с именем архитектора Александра Шиле. Одну возвели в 1871 – 1872 годах, другую – в 1875 – 1876 годах. Входную башню восстановили по первоначальным чертежам, в частности вернули ей пожарную каланчу. Рядом расположен подземный резервуар чистой воды, построенный в 1909 году.

Сегодня в восстановленных сооружениях работает Музей воды, где можно узнать, как развивалось водоснабжение столицы и откуда вода поступает в городские дома.

Почему старые башни до сих пор привлекают внимание?

Когда-то водонапорные башни были прежде всего инженерными сооружениями. Их строили не ради красивых видов, а для конкретных нужд города. Однако архитекторы часто придавали им выразительный облик, благодаря чему они стали заметными элементами городского пространства.

Со временем такие башни превратились в музеи, туристические достопримечательности и памятники архитектуры. Их история напоминает, что даже обычная инженерная конструкция может стать частью городской идентичности.

А еще эти сооружения хранят память о временах, когда доступ к воде был настоящим технологическим достижением, а высокая башня могла одновременно помогать городу с водоснабжением и предупреждать его жителей об опасности.