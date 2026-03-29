Например, стоит разобраться, почему Винница имеет именно такое название. Об этом пишет Институт экологической безопасности и мониторинга окружающей среды.

Почему Винница так называется?

Существует несколько версий происхождения названия "Винница". Первая среди них – от слова "вино", которое означало "приданое", "приданое" "приданое". В этом случае речь шла, вероятно, о дарении имения женщине от родителей. Впрочем, есть и другие версии.



Современная Винница

Один из исследователей утверждает, что название может происходить от реки Винница. Это выглядит логично, ведь многие украинские города позаимствовали свое название именно от названий рек. Позже появились упоминания о реке "Винничка", однако ее на самом деле никогда не существовало.

Кроме этого, недавно начали предполагать, что название "Винница" происходит от слова "веночек", однако ученые ее отвергают. Зато напоминают, что раньше слово "винница" означало "виноградник", поэтому, возможно, название связано с этим.

Наиболее правдоподобной называют версию с происхождением названия от реки.

Как Житомир получил свое название?

Среди других украинских городов Житомир также вызывает интерес. Относительно названия города также имеет несколько версий происхождения, в частности от имени дружинника Житомира или как центр племени житчей, связанного с земледелием, пишет Житомирский городской совет.

Также есть свидетельства о том, что в древности даже в центре города сеяли рожь, ячмень. О нем говорили: "мир и рожь", "мир житичей". В то же время это не все версии. Также, возможно также, Житомир – это сокращенная форма от слова "животомир", то есть мирной спокойной жизни.

Почему Ровно так назвали?