Энергия, рожденная прямо у Земли: что известно о природном водороде
- Во время землетрясений происходит образование газообразного водорода, который может стать источником чистой энергии.
Тектонический водород накапливается в подземных ловушках, и его разведка уже начата в некоторых регионах мира.
Подземные процессы, сопровождающие землетрясения, могут открывать неожиданные горизонты для энергетики будущего. Ученые активно исследуют это.
Недавние исследования показывают, что во время тектонической активности происходит не только высвобождение энергии в виде сейсмических волн, но и образование газообразного водорода – потенциального источника чистой энергии. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на ecoticias.com.
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Земля производит водород сама
Это ставит землетрясения в новый свет: не только как стихийные бедствия, но и как природные генераторы молекулярного водорода.
Суть явления заключается в том, что когда горные породы – прежде всего пьезоэлектрические минералы, например кварц – испытывают сильное давление и деформации, они запускают пьезоэлектрохимические реакции. В присутствии воды это приводит к расщеплению ее молекул и высвобождению водорода.
Ранее эти эффекты изучали преимущественно в лабораторных условиях, но новые наблюдения подтверждают, что подобные процессы действительно происходят в земной коре – особенно вдоль активных разломов, где смещение плит формирует многочисленные трещины.
Таким образом, Земля буквально производит водород сама – в зонах высокого тектонического напряжения, где есть вода и соответствующие минералы. Этот природный, так называемый "тектонический" водород может накапливаться в подземных ловушках и со временем формировать значительные залежи, которые могут стать объектом промышленного интереса.
Кое-где есть водородные месторождения / Фото Pexels
В некоторых регионах мира уже начата разведка таких водородных месторождений. Если технологии позволят эффективно улавливать и хранить этот природный газ, это может стать прорывом в сфере экологически чистой энергетики, поскольку тектонический водород – это источник, который не требует выбросов CO2 и может генерироваться постоянно, без участия человека.
Это открытие также имеет значение для науки о жизни: глубокие экосистемы в недрах Земли используют водород как источник энергии, а значит, эта молекула может быть еще и ключом к пониманию жизни в экстремальных условиях – как на Земле, так и, возможно, за ее пределами.
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