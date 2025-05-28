Энергия, рожденная прямо у Земли: что известно о природном водороде

Подземные процессы, сопровождающие землетрясения, могут открывать неожиданные горизонты для энергетики будущего. Ученые активно исследуют это.

Недавние исследования показывают, что во время тектонической активности происходит не только высвобождение энергии в виде сейсмических волн, но и образование газообразного водорода – потенциального источника чистой энергии. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на ecoticias.com.

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Земля производит водород сама

Это ставит землетрясения в новый свет: не только как стихийные бедствия, но и как природные генераторы молекулярного водорода.

Суть явления заключается в том, что когда горные породы – прежде всего пьезоэлектрические минералы, например кварц – испытывают сильное давление и деформации, они запускают пьезоэлектрохимические реакции. В присутствии воды это приводит к расщеплению ее молекул и высвобождению водорода.

Ранее эти эффекты изучали преимущественно в лабораторных условиях, но новые наблюдения подтверждают, что подобные процессы действительно происходят в земной коре – особенно вдоль активных разломов, где смещение плит формирует многочисленные трещины.

Таким образом, Земля буквально производит водород сама – в зонах высокого тектонического напряжения, где есть вода и соответствующие минералы. Этот природный, так называемый "тектонический" водород может накапливаться в подземных ловушках и со временем формировать значительные залежи, которые могут стать объектом промышленного интереса.



Кое-где есть водородные месторождения / Фото Pexels

В некоторых регионах мира уже начата разведка таких водородных месторождений. Если технологии позволят эффективно улавливать и хранить этот природный газ, это может стать прорывом в сфере экологически чистой энергетики, поскольку тектонический водород – это источник, который не требует выбросов CO2 и может генерироваться постоянно, без участия человека.

Это открытие также имеет значение для науки о жизни: глубокие экосистемы в недрах Земли используют водород как источник энергии, а значит, эта молекула может быть еще и ключом к пониманию жизни в экстремальных условиях – как на Земле, так и, возможно, за ее пределами.

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