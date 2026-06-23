"Пустая трата времени": эксперт объяснил, почему не стоит задавать этот вопрос на собеседовании

При подготовке к собеседованию важно не только продумать ответы на возможные вопросы, но и заранее определиться с тем, что вы хотите спросить у работодателя. Однако некоторые формулировки могут сыграть против вас.

О том, какой вопрос кандидаты часто считают удачным, но который редко приносит пользу и не помогает выделиться среди других соискателей, пишет CNBC.

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Чего не стоит спрашивать во время собеседования

Генеральный директор кадровой компании Insight Global Берт Бин отмечал, что вопрос: "Каков баланс между работой и личной жизнью на этой должности?" может произвести не самое лучшее впечатление. По его мнению, работодатель может решить, что кандидат недостаточно заинтересован в работе или не готов посвятить себя этой должности.

Еще одним неудачным вопросом Дэн Спейс, работавший в кадровых отделах Electronic Arts и Spotify, называет: "Как будет выглядеть успех через 30, 60, 90 дней?". Прежде всего, такой вопрос вряд ли поможет получить действительно полезный ответ.

На любые вопросы, касающиеся будущего, на мой взгляд, вы получите очень малоценный, стандартный ответ,

– отметил Спейс.

Некоторых вопросов на собеседовании стоит избегать / Фото Pexels

Менеджер, проводящий с вами собеседование, может "дать вам общее представление", однако вряд ли будет углубляться в детали, которые реально помогут добиться успеха на этой должности.

Все потому, что он не знает, как вы работаете. Кроме того, некоторые детали могут быть конфиденциальными или представлять собой коммерчески ценную информацию. Часть деталей вообще станет актуальной только после того, как человек начнет работать на новой должности.

Именно поэтому Спейс подчеркивает, что попытки заранее выяснить универсальную формулу успеха – "лишь пустая трата времени".

Еще один недостаток такого вопроса заключается в том, что он не помогает выделиться среди других соискателей. По словам Спейса, если на вакансию претендуют пять сильных кандидатов и четверо из них задают один и тот же вопрос: "Как выглядит успех в первые 30 дней?", то больше всего шансов запомниться будет у того, кто задаст конкретный вопрос.

Эксперт советует задавать конкретные вопросы во время собеседования / Фото Pexels

Именно конкретные вопросы демонстрируют профессиональную осведомленность кандидата и помогают ему выделиться на фоне других.

В то же время не все специалисты согласны с мнением Спейса. Эксперт по карьерному развитию LinkedIn Эндрю Маккаскилл считает, что вопрос о том, как измеряется успех в компании, свидетельствует об инициативности кандидата и его стремлении показывать высокие результаты.

В то же время продемонстрировать свою инициативность можно и другими способами. В частности, задавать конкретные вопросы о рабочих процессах или системах, которые использует компания. Это не только подчеркнет вашу осведомленность в данной сфере, но и покажет, что вы уже подготовились к возможной работе на этой должности.