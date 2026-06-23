Про те, яке запитання кандидати часто вважають вдалим, але яке рідко приносить користь і не допомагає виділитися серед інших претендентів, пише CNBC.

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Що не варто запитувати під час співбесіди

Генеральний директор кадрової компанії Insight Global Берт Бін зазначав, що запитання: "Який баланс між роботою та особистим життям на цій посаді?" може справити не найкраще враження. На його думку, роботодавець може вирішити, що кандидат недостатньо зацікавлений у роботі або не готовий присвятити себе цій посаді.

Ще одним невдалим запитанням Ден Спейс, який працював у відділах кадрів Electronic Arts та Spotify, називає: "Як виглядатиме успіх через 30, 60, 90 днів?". Насамперед таке запитання навряд чи допоможе отримати справді корисну відповідь.

На будь-які питання, що стосуються майбутнього, на мою думку, ви отримаєте дуже малоцінну, стандартну відповідь,

– зауважив Спейс.

Деяких запитань на співбесіді варто уникати / Фото Pexels

Менеджер, який проводить з вами співбесіду, може "дати вам загальне уявлення", однак навряд чи заглиблюватиметься в деталі, які реально допоможуть досягти успіху на посаді.

Усе через те, що він не знає, як ви працюєте. Крім того, деякі деталі можуть бути конфіденційними або комерційно цінною інформацією. Частина деталей взагалі будуть актуальними лише після того, як людина почне працювати на новій посаді.

Саме тому Спейс наголошує, що спроби заздалегідь з'ясувати універсальну формулу успіху є "лише марною тратою часу".

Ще один недолік такого запитання полягає в тому, що воно не допомагає виділитися серед інших претендентів. За словами Спейса, якщо на вакансію претендують п'ять сильних кандидатів і четверо з них ставлять однакове запитання: "Як виглядає успіх у перші 30 днів?", то найбільше шансів запам'ятатися матиме той, хто задасть конкретне питання.

Експерт радить ставити конкретне питання під час співбесіди / Фото Pexels

Саме конкретні запитання демонструють професійну обізнаність кандидата й допомагають йому вирізнятися на тлі інших.

Водночас не всі фахівці погоджуються з думкою Спейса. Експерт із кар'єрного розвитку LinkedIn Ендрю Маккаскілл вважає, що запитання про те, як вимірюється успіх у компанії, свідчить про ініціативність кандидата та його прагнення показувати високі результати.

Водночас продемонструвати свою ініціативність можна й іншими способами. Зокрема, ставити конкретні запитання про робочі процеси чи системи, які використовує компанія. Це не лише підкреслить вашу обізнаність у сфері, а й покаже, що ви вже підготувалися до можливої роботи на цій посаді.