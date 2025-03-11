Больше не будет букинистического рынка: во Львове возле памятника Федорову сделают ярмарку книг
Во Львове на месте стихийного букинистического рынка возле памятника Ивану Федорову создадут официальную книжную ярмарку. На ней будет действовать запрет на продажу книг на русском языке и товаров с советской символикой.
Такое решение приняли с целью упорядочения торговли и сохранения исторической традиции места. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Львовский городской совет.
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Почему это нужно
Первый заместитель городского головы Андрей Москаленко отметил, что площадь Музейная давно известна как центр букинистики, однако даже через 11 лет войны с Россией там до сих пор продают русскоязычную литературу.
По словам Анны Герич, представительницы ОО "Декоммунизация Львовщины", в организацию неоднократно обращались военные и ветераны, которых возмущало присутствие советских значков, российских книг и пластинок. Она отметила, что такие товары не раз становились причиной конфликтов, которых в будущем хотелось бы избежать.
Такое решение приняли по определенным причинам / Фото Pexels
После создания специализированной ярмарки эта локация сохранит свою историческую ценность, но без российской литературы и советской символики, – подчеркнула Герич.
Контроль и упорядочение
Чтобы обеспечить соблюдение правил, городские власти совместно с муниципальной стражей будут контролировать ярмарку. Как сообщила Инна Свистун, директор департамента экономического развития ЛГС, в первый период проверки будут особенно частыми, чтобы все поняли новые требования.
Также в этой зоне планируют установить камеры видеонаблюдения и предоставить контактные номера, по которым можно будет сообщить о нарушениях.
Кроме этого, департамента архитектуры поручили разработать проект общественного пространства и организации торговых рядов в этой части города.