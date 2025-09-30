Тренды часто возникают в сети из самых неожиданных постов. На этот раз предметом обсуждения стала фотография работника ДТЭК.

Компания поделилась милым снимком своей странице и это вызвало настоящий фурор. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на сообщение threads.

Как в сети отреагировали на фото высотника?

На странице ДТЭК опубликовали напоминание о передаче показателей, ведь это важно сделать до 1 октября. Однако, вероятно, они не ожидали такой бурной реакции.

В ДТЭК напомнили передать показатели: смотрите пост

В комментариях собрались ценители красивых снимков. Цепочку просмотрели более 50 тысяч человек. Одним из самых популярных вопросов было, придет ли именно этот высотник проверять показатели на 9 этаж. Компании даже пришлось написать отдельный комментарий с ответом.



Ответ компании ДТЭК / Скриншот 24 Канала

В то же время этим все не ограничилось. Кое-где выдавали настоящие перлы. Даже известные бренды приняли участие в обсуждении.

Комментарии под сообщением ДТЭК: смотрите фото

Что еще активно обсуждали в сети?

В сети завязался спор относительно того, какую песню можно считать "гимном миллениалов". Дискуссия происходила в threads.

Автор поста предложил два варианта возможного "гимна". В частности, он считает, что песнями, которые характеризуют миллениалов являются Linkin Park – "In the End" или Evanescence – "Bring me to life". Эти песни действительно стали культовыми для того поколения.

