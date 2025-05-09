Это фото видел почти каждый: что случилось с зеленым холмом с заставки Windows XP

Легендарная фотография Bliss, знакомая миллиардам пользователей Windows XP, больше не существует в том виде, в котором ее запомнили. Зеленый холм и безоблачное небо, ставшие символом эпохи персональных компьютеров, исчезли.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на Daily Mail.

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Как изменился культовый пейзаж Windows XP

Фотография, сделана в 1998 году в калифорнийской долине Напа, изображала ярко-зеленые холмы под голубым небом. Однако новые кадры из 2006, 2020, 2024 и 2025 годов, которые недавно появились в Instagram-аккаунте @insidehistory, показывают другую картину: легендарное место уже не выглядит, как когда-то – теперь оно покрыто виноградниками.

Как изменился зеленый холм с заставки Windows XP / Фото из Instagram

Автор культового фото, фотограф Чарльз "Чак" О'Рир, сделал снимок случайно во время поездки по округу Напа-Сонама. Его внимание привлек участок земли, очищенный от виноградников, и остановился, чтобы сфотографировать: лозы тогда уничтожила филлоксера – вредитель, поражающий корни. Эта редкая "пустота" среди плантаций и стала символом цифровой эпохи.

Фотографию, под названием Bucolic Green Hills, продали стоковому агентству WestLight, которое впоследствии вошло в состав компании Corbis, основанной Биллом Гейтсом. В 2001 году именно это изображение Microsoft выбрала для рекламной кампании Windows XP.

Точная сумма, которую О'Рир получил за права на фото, не разглашается – сам он называет ее "приемлемой". Известно, что снимок не подвергался никакой цифровой обработке.

Все было настоящим. Облака там были, трава, небо – все как есть,

– рассказывал фотограф.

Сегодня, спустя более 20 лет, "Блаженство" осталось лишь на экранах и в коллективной памяти.