Сообщает 24 Канал со ссылкой на Forbes.
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Какая вещь была самой дорогой на "Титанике"
Самым ценным грузом, что исчез вместе с "Титаником", оказались более 40 ящиков экзотических перьев, застрахованных на более чем 2 миллиона долларов. Они поникли от "огромных" птиц и были предназначены для модисток в Нью-Йорке.
Среди других ценных потерь были:
- картина Мерри-Жозефа Блонделя "Черкеска в ванной", на которую подали иск на 100 000 долларов (в современном эквиваленте – около 2 миллионов);
- ценное издание "Рубайят" Омара Хайяма;
- пять роялей Steinway;
- автомобиль Renault 1912 года;
- первые издания произведений Фрэнсиса Бэкона;
- фарфоровые изделия;
- опиум.
Самым ценным на борту "Титаника" были экзотические перья / Кадр из фильма "Титаник"
Почему экзотические перья были такими дорогими
В начале 20 века американская мода на шляпы вызвала бешеную потребность в перьях. Для изготовления изысканных головных уборов использовали перья цапель, страусов, а иногда и целые птичьи туши. Из-за высокого спроса, в частности со стороны таких модисток, как Кэролайн Ребу и Лилли Даш, произошло массовое истребление птиц.
Особенно пострадал каролинский попугай, ведь его яркие перья были чрезвычайно популярны среди производителей шляп. Из-за охоты, которая усиливалась именно в период размножения, популяция этого вида быстро исчезла.
Чучело каролинского попугая / Фото Wikipedia
Реакцией на это стало основание Общества Одюбона и принятие Закона о мигрирующих птицах в 1918 году. Эти меры стали ключевыми в защите дикой природы. Но для каролинского попугая это решение пришло слишком поздно – он стал жертвой модной индустрии, которая вскоре сама исчезла.