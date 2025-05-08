Повідомляє 24 Канал з посиланням на Forbes.

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Яка річ була найдорожчою на "Титаніку"

Найціннішим вантажем, що зник разом із "Титаніком", виявилися понад 40 ящиків екзотичного пір’я, застрахованих на понад 2 мільйони доларів. Воно похило від "величезних" птахів і було призначене для модисток у Нью-Йорку.

Серед інших цінних втрат були:

картина Меррі-Жозефа Блонделя "Черкеска у ванній", на яку подали позов на 100 000 доларів (у сучасному еквіваленті – близько 2 мільйонів);

коштовне видання "Рубайят" Омара Хайяма;

п’ять роялів Steinway;

автомобіль Renault 1912 року;

перші видання творів Френсіса Бекона;

порцелянові вироби;

опіум.

Найціннішим на борту "Титаніка" було екзотичне пір'я / Кадр з фільму "Титанік"

Чому екзотичне пір'я було таким дорогим

На початку 20 століття американська мода на капелюхи спричинила шалену потребу у пір’ї. Для виготовлення вишуканих головних уборів використовували пір’я чапель, страусів, а іноді й цілі пташині туші. Через високий попит, зокрема з боку таких модисток, як Керолайн Ребу і Ліллі Даш, відбулося масове винищення птахів.

Особливо постраждав каролінський папуга, адже його яскраве пір’я було надзвичайно популярним серед виробників капелюхів. Через полювання, яке посилювалося саме в період розмноження, популяція цього виду швидко зникла.

Опудало каролінського папуги / Фото Wikipedia

Реакцією на це стало заснування Товариства Одюбона і ухвалення Закону про мігруючих птахів у 1918 році. Ці заходи стали ключовими у захисті дикої природи. Але для каролінського папуги це рішення прийшло надто пізно – він став жертвою модної індустрії, яка незабаром сама зникла.