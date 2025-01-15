"Смешно таким заниматься": дантист рассказал, заглядывают ли стоматологи в зубы во время общения

Иногда во время разговора со стоматологом люди могут чувствовать себя немного неудобно, думая о состоянии своих зубов. Но, действительно ли стоматологи обращают внимание на зубы знакомых и друзей вне рабочего кабинета?

Ответ на этот вопрос в интервью Эмме Антонюк дал стоматолог Вячеслав Веденеев, сообщает 24 Канал. Веденеев, отвечая на вопрос, фокусирует ли он внимание на зубах людей, когда не на работе, сказал, что есть определенная профдеформация.

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Стоматолог рассказал, почему иногда полезно "заглядывать в зубы"

"Профдеформация есть, и сейчас я с этим работаю, потому что это смешно таким заниматься", – отметил стоматолог.

В то же время Вячеслав Веденеев отметил, что такое поведение можно объяснить. В качестве примера он привел фотомем, где стоит человек без переднего зуба, и подпись "вы, наверное, не увидели, что у него нет брови". Тем самым стоматолог подчеркнул, что люди часто обращают внимание на улыбку.

Несмотря на определенную профдеформацию, когда стоматологи "заглядывают в зубы" вне работы, Веденеев говорит, что в какой-то момент появляется хобби и привычка "заглядывать в зубы" постепенно исчезает.

Стоматолог подчеркнул, что нужно разделять работу и жизнь и добавил, что должен быть баланс.



Заглядывают ли стоматологи в зубы вне работы / Фото istock

Что интересно, он признал, что на определенных этапах развития даже полезно оценивать улыбки людей, чтобы быть готовым к будущим вмешательствам.

Возможно, на определенных этапах развития это даже полезно. Составлять планы лечения, быть готовым, когда к тебе придет такая ситуация, и реализовать то или иное вмешательство,

– сказал Веденеев.

В то же время он отметил, что ему нравится мнение стоматолога-друга, который не пытается продать людям то, чего они не хотят.

"Если человек самодостаточен, если он не хочет самореализоваться благодаря своим зубам, то это прекрасно", – заметил Веденеев.

В качестве примера, он рассказал, что есть много примеров, когда пациент хотел изменить улыбку, чтобы изменить свою жизнь.

"Это так не работает! Ты можешь улучшить свой визуал, но классно, когда ты самодостаточный человек и тебе не надо самоутверждаться благодаря белоснежным зубам", – резюмировал стоматолог.