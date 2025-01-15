Відповідь на це запитання в інтерв'ю Еммі Антонюк дав стоматолог В'ячеслав Вєдєнєєв, повідомляє 24 Канал. Вєдєнєєв, відповідаючи на питання, чи фокусує він увагу на зубах людей, коли не на роботі, сказав, що є певна профдеформація.

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Стоматолог розповів, чому іноді корисно "заглядати у зуби"

"Профдеформація є, і зараз я з цим працюю, тому що це смішно таким займатися", – зазначив стоматолог.

Водночас В'ячеслав Вєдєнєєв зауважив, що таку поведінку можна пояснити. Як приклад він навів фотомем, де стоїть людина без переднього зуба, і підпис "ви, напевно, не побачили, що в нього немає брови". Тим самим стоматолог підкреслив, що люди часто звертають увагу на усмішку.

Попри певну профдеформацію, коли стоматологи "заглядають у зуби" поза роботою, Вєдєнєєв каже, що в якийсь момент з'являється хобі й звичка "заглядати в зуби" поступово зникає.

Стоматолог підкреслив, що потрібно розділяти роботу й життя і додав, що повинен бути баланс.



Чи заглядають стоматологи у зуби поза роботою / Фото istock

Що цікаво, він визнав, що на певних етапах розвитку навіть корисно оцінювати усмішки людей, щоб бути готовим до майбутніх втручань.

Можливо, на певних етапах розвитку це навіть корисно. Складати плани лікування, бути готовим, коли до тебе прийде така ситуація, і реалізувати те чи інше втручання,

– сказав Вєдєнєєв.

Водночас він зазначив, що йому подобається думка стоматолога-друга, який не намагається продати людям те, чого вони не хочуть.

"Якщо люди самодостатня, якщо вона не хоче самореалізуватися завдяки своїм зубам, то це чудово", – зауважив Вєдєнєєв.

Як приклад, він розповів, що є багато прикладів, коли пацієнт хотів змінити посмішку, щоб змінити своє життя.

"Це так не працює! Ти можеш покращити свій візуал, але класно, коли ти самодостатня людина й тобі не треба самостверджуватися завдяки білосніжним зубам", – резюмував стоматолог.