У селі Білозір’я Черкаського району Микола Пишний створив унікальний "музей дитячих спогадів" прямо у себе на подвір’ї. Про це пише 24 Канал із посиланням на Суспільне Черкаси.

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Будинок, де живе пам’ять

Микола зберіг інтер’єр хатини майже незмінним, доповнивши його цінними старожитностями. Він зазначає, що будинок має особливе значення для нього, адже тут пройшло його дитинство.

У цьому будинку жила бабуся, і ми часто до неї бігали,

– розповів господар.

Особливе місце у хаті займає стіл, вкритий вишитими скатертинами, а над ним – сімейні фотографії. Більшість рушників у музеї вишила його бабуся, а інші були подаровані знайомими.

Микола власноруч змурував нову піч, яка тепер прикрашає будинок.

Територія зустрічей і пам’яті

Музей став місцем, де рідні та друзі збираються, щоб поринути у спогади про дитинство та родину. Мама Миколи, Любов Пишна, часто приходить сюди.

Для Миколи цей музей – це спосіб зберегти пам’ять про бабусь і дідусів.

Це музей-спогад, щоб усе нагадувало про них і вони завжди залишалися поруч,

– пояснив він..

Цей особливий куточок історії є не просто колекцією старовинних речей, а символом родинної пам’яті, любові та теплих моментів, які об’єднують покоління.