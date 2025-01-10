Розробка застосунку відбувається за підтримки краудфандингової платформи "Соціальна країна". Як працюватиме застосунок – розповідає 24 Канал з посиланням на сайт платформи.

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Як виглядатиме застосунок

Метою створення застосунку стало прагнення створити доступну альтернативу зарубіжним рішенням, вартість яких іноді становить кілька тисяч доларів. Для багатьох родин це непідйомна сума.

Застосунок даватиме змогу дітям висловлювати свої думки за допомогою відстеження рухів очей. Завдяки спеціальним алгоритмам дитина зможе обирати слова і фрази, перетворюючи погляд на засіб спілкування. Це особливо важливо для тих, хто не може говорити або ж послуговується мовою жестів. Розробники прагнуть зробити таку технологію доступною для усіх.

Як виглядатиме новий застосунок / Фото "Соціальна країна"

Кожен охочий може підтримати нову розробку або запропонувати свої ідеї для її покращення. Команда розробників упевнена, що українські інновації зможуть конкурувати на світовому ринку та робити життя дітей з особливими потребами легшим та кращим.