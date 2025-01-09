Ольга служила в армії з квітня 2022 до серпня 2024 року та брала участь у низці битв. Чому зараз ветеранка вирішила відкрити оздоровчий комплекс – розповідає 24 Канал з посиланням на Житомирську обласну службу зайнятості.

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Як ветеранка започаткувала власну справу

Ольга свого часу брала участь у контрнаступі ЗСУ на Харківщині, за що нагороджена орденом "За мужність" ІІІ ступеня. У серпні 2024 року звільнилася з армії в запас і одразу почала готувати бізнес-план, який за кілька місяців перетворився на оздоровчий комплекс "Інь-Янь". Ідея створення комплексу зародилася ще під час служби на Харківщині. Після повернення до цивільного життя ветеранка отримала грант для старту в бізнесі і стала першою учасницею бойових дій на Житомирщині, яка скористалася цим грантом.

Для мене важливо було започаткувати бізнес, який би виконував соціально корисну місію. Я вирішила створити простір, де кожен його відвідувач зможе відновити сили, знайти гармонію та зарядитися позитивною енергією. У комплексі працюватиме соляна кімната (галокамера), можна пройти СПА-процедури, взяти участь у заняттях з йоги та звукових медитаціях. Це місце буде особливо актуальне для тих, хто не має можливості поїхати на море чи в гори, адже один сеанс у соляній кімнаті може замінити чотири дні на узбережжі. Комплекс також чудово підходить для військових після звільнення, бо надає реабілітаційний ефект і допомагає повернутися до мирного життя,

– розповідає Ольга Єщенко.



Відкриття оздоровчого центру "Інь-Янь" в Малині / Фото Житомирського обласного центру зайнятості

Першими клієнтами новоствореного центру стали мами з дітьми, яким показане природнє оздоровлення організму та підвищення імунітету. Також черед перших відвідувачів були і військовослужбовці ЗСУ.