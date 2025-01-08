У столиці Латвії, Ризі, почала роботу "Українська книгарня", де продають книжки українською мовою. Про це пише 24 Канал із посиланням на "Читомо".

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Що входить в асортимент

Проєкт, заснований Артемом Чуйком, розпочався у березні 2024 року як інстаграм-сторінка, а пізніше з’явився сайт. Зараз книгарня має фізичний магазин, який став важливим культурним осередком для української громади в Латвії.

За словами Артема Чуйка, ідея створення книгарні виникла через потребу зберігати українську мову й культуру серед українців, які опинилися в Латвії. Особливо це стосується дітей, які можуть асимілюватися та втратити зв’язок із рідною мовою.

Спершу асортимент складався переважно з дитячих книжок, але з часом стало зрозуміло, що українські книги цікавлять і дорослу аудиторію. Найбільшим попитом користуються жіночі романи, трилери, популярна психологія, а також твори української класики.

Серед популярних авторів і книг:

Іларіон Павлюк: "Я бачу вас цікавить пітьма";

Сергій Жадан: "Ворошиловград", "Інтернат";

Євгенія Кузнєцова: "Драбина", "Мієчка";

твори української класики.

Співпраця та підтримка

Книгарня активно працює з провідними українськими видавництвами, зокрема:

Vivat;

"Видавництво Старого Лева";

"А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА";

КСД;

"Ранок";

"Віхола";

"Видавництво Олександра Савчука".

Магазин також співпрацює з українським центром при Гарвардському університеті, який займається перекладами українських авторів англійською, та шукає партнерів серед європейських видавництв для популяризації української літератури за кордоном.

"Українська книгарня" не лише забезпечує українців у Латвії якісною літературою, але й допомагає зберігати мовну й культурну ідентичність, об’єднує громаду та популяризує українську культуру на міжнародному рівні.