Мир утонет в пластике: экологи шокировали прогнозом загрязнения океана из-за Coca-Cola

Деятельность Coca-Cola, которая является крупнейшим производителем напитков в мире, существенно влияет на состояние окружающей среды. Новый анализ показывает угрожающие масштабы пластикового загрязнения, вызванного продукцией компании.

К 2030 году продукция Coca-Cola составит примерно 602 миллиона килограммов пластиковых отходов, которые ежегодно будут попадать в мировой океан и водные пути. Новый анализ был опубликован некоммерческой организацией Oceana, пишет 24 Канал со ссылкой на The Guardian.

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Этого пластика достаточно, чтобы заполнить желудки 18 миллионов китов

Отчет был опубликован на фоне растущего беспокойства относительно рисков для здоровья человека, вызванных распространением микропластика, который ученые все чаще связывают с раком, бесплодием и сердечными заболеваниями.

Согласно исследованию 2024 года, опубликованным в журнале Science Advances, Coca-Cola занимает первое место в мире среди брендированных загрязнителей пластика. Вслед за ней идут PepsiCo, Nestlé, Danone и Altria.

В организации прогнозируют, что к 2030 году использование пластика Coca-Cola превысит 4,13 миллиона тонн ежегодно.



Coca-Cola может решить проблему / Фото iStock

Для Oceana очевидным решением проблемы является возвращение многоразовой упаковки.

В 2022 году компания Coca-Cola признала, что многоразовая упаковка является "одним из самых эффективных способов сокращения отходов", и взяла на себя обязательство достичь 25% многоразовой упаковки к 2030 году.

Однако это обещание было незаметно исключено в последней дорожной карте устойчивого развития, обнародованной в декабре 2024 года.

Обновленные цели компании сосредоточены на увеличении содержания вторичного сырья в упаковке и повышении уровня сбора мусора.

Защитники окружающей среды уже давно предостерегают от чрезмерного возложения на переработку, утверждая, что она часто служит для перекладывания вины на потребителей, а не для устранения корней кризиса.



Пластиковые отходы Coca-Cola достигнут 602 миллионов килограммов в год / Фото iStock

Глава организации Oceana Мэтт Литтлджон заявил, что использование переработанного пластика для производства большего количества одноразового пластика – это проблема.

Производство пластика зависит от нефти, что делает корпоративное использование пластика прямым фактором изменения климата.

В ответ на упреки представитель Coca-Cola сказал, что хотя усилия компании сейчас сосредоточены на использовании большего количества переработанных материалов и совершенствовании систем сбора мусора, "мы инвестировали и продолжаем инвестировать в расширение ассортимента многоразовой упаковки, и эта работа будет продолжаться в рамках нашей стратегии, ориентированной на потребителя".