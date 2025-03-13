Рады, но не от всей души: как украинцы отреагировать на возвращение завтраков в "МакДональдз"

13 марта "МакДональдз" анонсировал возвращение утреннего меню в своих ресторанах после успешного тестирования в Виннице. Однако этой новости обрадовались не все.

Возвращение завтраков касается не всех ресторанов "МакДональдз" в Украине. Как реагируют украинцы – рассказывает 24 Канал.

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Как реагируют украинцы на возвращение завтраков

После начала полномасштабного вторжения рестораны "МакДональдз" прекратили свою работу в Украине почти на полгода, однако летом 2022 года вернулись. Правда, не во все города. Например, в Харькове, Сумах или Николаеве "МакДональдз" не работает, учитывая постоянные российские обстрелы.

После недавнего возвращения завтракового меню в Виннице, 13 марта его также вернули в рестораны Львова и Луцка. До конца марта это меню появится во всех ресторанах Запада и Центра Украины. Однако в ресторанах Полтавы, Кременчуга, Днепра, Кривого Рога и Александрии утреннего меню пока не будут возвращать.

Реакция украинцев в сети неоднозначная. Одни пользователи радуются, другие радуются за тех, кто ежедневно писал: "Когда вернут завтраки в "МакДональдз"? Другие же говорят, что теперь исчезнут эти вопросы, а вместе с ними – целая эпоха.

Однако жители городов на Востоке и Юге Украины говорят, что радуются, но не от всей души – в их городах не возвращают завтраки или же "МакДональдз" еще вообще не возобновил работу.

Реакция украинцев на возвращение завтраков в "МакДональдз" / Скриншоты

Также сеть не обошли шутки о левом берегу Киева, мол, завтраки возвращают только на правобережье Украины.

Интересно, что несмотря на то, что "МакДональдс" не вернулся в прифронтовые украинские города, в прошлом году сеть открыла 8 новых заведений в Украине.