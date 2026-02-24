Терпела любовницу мужа и родила ему 4 детей: какой была жена Коцюбинского

Известные украинские деятели часто в жизни были не такими, как нам рассказывают учебники. Например, Михаил Коцюбинский часть жизни прожил между двумя женщинами.

В то же время его единственной законной женой была Вера Дейша. Об этом пишет Википедия.

Что известно о женщинах Коцюбинского?

Вера Коцюбинская известная общественная деятельница, политзаключенная Российской империи. Она также стала основательницей первой школы в Чернигове. С Михаилом Коцюбинским они познакомились в 1894 году в Киеве. Через три года они поженились.

Переписка между ними продолжалась 17 лет. Его письма имеют едва ли не больше объема за произведения, которые он успел написать. Сначала их брак был почти идеальным: у них родился сын, они испытывали друг к другу пылкие чувства, а души были будто родственные. Общие ценности и интересы стали прочным фундаментом, однако через 6 лет писатель начал искать развлечений вне брака.



Коцюбинский с женой и детьми / Фото "Украинки"

Таким его увлечением стала Александра Аплаксина, младшая на 16 лет. Издание "Украинки" пишет, что все началось с того, что Коцюбинский флиртовал с ней на работе. Любовница была родом из России, поэтому в отличие от жены не могла читать произведения писателя, ведь не знала украинского.

Коцюбинский писал письма Александре. Интересно, что его строки к жене были на украинском, а к любовнице – на русском, однако слова будто идентичны. 10 лет существовал этот любовный треугольник, о котором Вера не знала.

Тогда она получила анонимное письмо об изменах, однако мужчина не ответил прямо. Выяснение отношений состоялось только когда она прочитала письмо Александры к Коцюбинскому. Затем он писал любовнице, что оказалось, что жена его любит. Он обещал бросить любовницу, однако этого так и не произошло и их отношения продолжались почти до смерти писателя.

