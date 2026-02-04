О нем вы точно знаете, а о ней – вряд ли: что известно о единственной любви Степана Бандеры

Много разных деятелей внесли свой вклад в развитие и формирование украинской государственности. Среди них и Степан Бандера – человек, которого даже после смерти боятся россияне.

Интересно, что рядом с ним 19 лет была такая же сильная женщина – Ярослава Бандера. Об этом пишет Википедия.

Что известно о жене Бандеры?

Ярослава Опаривская, которая стала женой Степана Бандеры, была политическим деятелем и руководительницей женского крыла ОУН. Она родилась в семье капеллана Украинской галицкой армии и также демонстрировала устойчивую гражданскую позицию.

Когда ей исполнилось 19 лет вступила в ОУН. В 22 года была арестована, в 23 познакомилась со своим будущим мужем. Впоследствии она вместе со своим мужем переехала в Варшаву, где они скрывались и жили под вымышленными именами.



Семья Степана Бандеры / Фото архива ЦДВР

В общем, ее жизнь была полна скитаний и переездов. Во время Второй мировой войны она оказалась в зоне, которая была оккупирована войсками СССР. Затем переехала в Мюнхен, где в 1954 году наконец воссоединилась с мужем, однако семейное счастье длилось недолго, ведь впоследствии Степана застрелили.

Издание "Украинки" пишет, что в 1960 году она переехала в Канаду и поселилась в Торонто. Она не оставила своей деятельности: продолжала работу в различных украинских организациях, объединяла диаспору, поддерживала эмигрантов из Украины.

Без Степана Бандеры она прожила еще 18 лет.

