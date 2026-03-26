Разделяла специфические взгляды мужа и была доктором медицины: какой была "первая леди" УНР

Семейная жизнь украинских писателей и политических деятелей не была простой. В то же время она часто объединяла двух сильных личностей, которые многому учились вместе.

Например, Владимир Винниченко был женат на докторе медицины Розалии Лифшиц. Об этом пишет "Историческая правда".

Какой была жена Винниченко?

Розалия Лифшиц родилась в России в 1886 году. Она происходила из довольно богатой еврейской семьи и имела возможность получить хорошее образование за рубежом. В частности, она изучала медицину в Парижском университете Франции. Она также стала доктором медицины, хотя оценки у нее были посредственные.

С Владимиром Винниченко они познакомились, когда ей было 23 года в Италии, когда та гостила у своей сестры. События разворачивались быстро и через два года они уже начали жить в гражданском браке. Официально они зарегистрировали его только через 15 лет, в 1926 году.



Супруги Винниченко / Фото "Исторической правды"

Жена моя отвечает тем требованиям, которые я всегда ставил своей женщине. Она – заканчивает медицинский факультет в Париже, еврейка, но учит украинский язык и охотно соглашается, чтобы наша семья была украинской,

– так писал о ней Винниченко.

Она не была частью его политической деятельности, однако некоторое время работала по образованию. Когда муж возглавил правительство УНР, а впоследствии и Директорию, она фактически стала первой леди.

Впрочем, этот период длился недолго, ведь УНР потерпела поражение, а Винниченко эмигрировали. Их жизнь стала сложной, а последние годы они считались бедными.

Какие взгляды были у Винниченко?

Взгляды Владимира Винниченко были несколько специфическими и непонятными для его современников.

Его проза отличалась психологичностью и исследованием тем, которые были табуированными. В частности, он погружался в сложности пробного брака и личностной аутентичности.

Центральной в его творчестве является тема "честности с собой", которая предусматривает, что люди свободны осуществлять свои желания без бремени угрызений совести. Однако его эксперименты часто раскрывали суровую реальность: несмотря на теоретические моральные рамки, инстинкты и эмоции в конце концов доминируют в поведении человека, пишет ВВС.

В частности, с женой у них существовала договоренность терпеть друг друга и в вопросе сексуальных связей.

