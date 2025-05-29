Единственное село в мире, где говорят на старошведском – в Украине: сейчас оно под обстрелами

Старошведский язык не совсем понятен даже современным носителям шведского языка. Однако единственное в мире село, где люди все еще пользуются этим языком расположено в Украине.

Речь идет о селе Змиевка, а точнее – одну из его частей, село Старошведское. Что о нем известно – рассказывает 24 Канал со ссылкой на блог filtermcsc в TikTok.

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Где расположено Старошведское

Судьба села Старошведское, что на Херсонщине, сложная и даже трагическая. Первые шведские поселения здесь появились в 1782 году. Когда на смену Российской империи пришли большевики, шведская община оказалась под давлением. Так называемое "раскулачивание" и Голодомор коснулись и их. А позже – депортации после возвращения советской власти в период Второй мировой войны.

Что известно о Старошведском/Змиевке: смотрите видео

Также большевики уничтожили церковь, которую шведы строили десятилетиями. Отстроенный в конце прошлого века храм уничтожили россияне в июле 2024 года.

Церковь в Змиевке после российского обстрела / Фото с фейсбук страницы Александра Прокудина

СССР объединил 4 шведско-немецких поселения в одно село Змиевка. После обмена территориями между СССР и Польшей в 1951 году, Змиевка стала одним из сел, куда отправлялись принудительно выселенные жители сел, которые СССР отдал Польше. Речь идет об этнических бойках, которые впоследствии составляли 80% населения села.

Старошведский язык для шведской общины был запрещен. После депортаций официальный Стокгольм просил у Москвы разрешения на возвращение шведов в Змиевку и через 8 лет СССР дал разрешение. Всего в советских репрессиях пострадали около 100 семей этнических шведов.

После восстановления независимости Украины шведская община продолжала жить в Змиевке, беречь свои обычаи и культуру. До полномасштабного вторжения там проживали около 200 носителей старошведского языка. В 2008 году село посетил король Швеции Карл XVI с женой.

После начала полномасштабной российско-украинской войны Змиевка оказалась под оккупацией. 11 ноября 2022 года населенный пункт освободили Вооруженные Силы Украины во время контрнаступления на Херсон. Однако село расположено на берегу Днепра, поэтому россияне постоянно его обстреливают с оккупированного левобережья Херсонщины.



Село Змиевка / Карта DeepStateMAP

Швеция выразила готовность поддержать восстановление села, однако сейчас ситуация не позволяет проводить никакие работы. Россияне обстреливают даже эвакуационные авто, которые пытаются вывозить жителей села из-под обстрелов.