От них сироты на коже: знаковые фотографии, история которых вас удивит

Некоторые фотографии становятся гораздо больше, чем просто удачными кадрами. Они изменяют ход истории, вызывают общественные дискуссии или навсегда запечатлеваются в памяти миллионов людей.

За каждым таким снимком стоит история, которая часто оказывается не менее впечатляющей, чем сама фотография, пишет 24 Канал .

"Поцелуй на Таймс-сквер": случайные незнакомцы стали символом победы

14 августа 1945 года фотограф журнала Life Альфред Айзенштадт зафиксировал момент, ставший одним из символов завершения Второй мировой войны.

На снимке моряк целует медсестру среди толпы на Таймс-сквер в Нью-Йорке после объявления о капитуляции Японии.

Самое интересное, что мужчина и женщина даже не были знакомы. Моряк Джордж Мендонса просто схватил незнакомую медсестру Грету Циммера Фридмана в порыве радости. Уже через несколько секунд они разошлись, а культовое фото стало символом победы.

Знаменитый поцелуй: смотреть видео

"Афганская девушка": фотограф искал ее более 17 лет

В 1984 году фотограф Стив МакКарри сделал портрет юной беженцы Шарбат Гулы в пакистанском лагере для переселенцев.

Фотография с ее пронзительными зелеными глазами украсила обложку National Geographic и стала одним из самых известных портретов ХХ века.

Проблема заключалась в том, что фотограф даже не знал ее имени. Только в 2002 году после длительных поисков журналисты нашли женщину в одном из отдаленных сел Афганистана и подтвердили ее личность с помощью сканирования радужки глаза.

"Афганская девочка" на обложке National Geographic / Фото National Geographic

"Мать-переселенка": фото, которое помогло спасти тысячи людей

В 1936 году фотография Доротея Лэнг зафиксировала женщину Флоренс Оуэнс Томпсон с семью детьми во время Великой депрессии в США.

После публикации фотографии власти срочно направили в лагерь продовольствие и гуманитарную помощь. Сам кадр стал символом экономического кризиса и одним из известнейших документальных фото в истории.

Правда, сама Флоренс Томпсон позже признавалась, что не любила эту фотографию, ведь она навсегда закрепила за ней образ бедности, хотя ее жизнь была сложнее, чем мог передать один кадр.

"Мать-переселенка" / The Dorothea Lange Collection, the Oakland Museum

"Обед на небоскребе": легендарное фото было рекламной кампанией

Фотография, где 11 строителей без страха обедают на стальной балке высоко над Нью-Йорком, давно стала культовой.

Фото сделано в 1932 году во время строительства небоскреба RCA Building (ныне 30 Rockefeller Plaza).

Интересно, что снимок являлся частью рекламной кампании нового комплекса Rockefeller Center. Несмотря на то, что рабочие действительно находились на высоте более 250 метров, сцену специально организовали для фотографов. Хотя это была постановка, никаких страховок у мужчин не было.

Обед на небоскребе / Фото Чарльза Клайда

"Коровьи ботинки": изобретение, которое должно было спасти преступников

На первый взгляд кажется, что человек на фото надел копыта коровы ради шутки. На самом же деле в 1924 году такие "коровьи ботинки" действительно существовали и имели вполне практическое предназначение.

Специальные деревянные накладки на обувь оставляли на земле следы, похожие на коровьи. Их использовали, чтобы запутать преследователей и скрыть настоящий маршрут.

Чаще всего такие устройства упоминают в контексте американских контрабандистов времен "сухого закона", пытавшихся сбить полицию со следа. В 1924 году фотография мужчины в "коровьих ботинках" облетела газеты и быстро стала сенсацией.

"Коровьи ботинки" / FB: Bob & Sheri

"Лох-Несское чудовище": фотография, десятилетиями обманывавшая мир

В 1934 году британская газета Daily Mail опубликовала фотографию, которая якобы доказывала существование чудовища Несси.

В течение почти 60 лет ее считали главным доказательством существования загадочного существа.

Только в 1994 году стало известно, что фотографию сфальсифицировали. "Монстра" сделали из игрушечной подлодки и маленькой модели головы рептилии. Несмотря на разоблачение, именно этот кадр сделал легенду о Несси всемирно известной.

Фото так называемого "Лох-Несского чудовища"/animalworld.com.ua