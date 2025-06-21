Мистическое украшение под следствием КГБ: малоизвестные факты о золотой пектораль из Толстой Могилы

21 июня 1971 года в Днепропетровской области во время раскопок нашли Скифскую пектораль. Ее считают важнейшей находкой археологов 20 века.

Пектораль могла выполнять защитную функцию, однако и, которую нашли на Толстой Могиле, вероятно, была символом власти. 24 Канал рассказывает интересные факты об этом украшении.

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Ее нашли в мужском захоронении

Предполагают, что эта пектораль принадлежала правителю скифов. Археологи нашли ее на месте, где было мужское захоронение. В то же время определить конкретного владельца этого украшения чрезвычайно трудно. Неудивительно, ведь сама пектораль была изготовлена примерно в 5 веке до нашей эры, поэтому можно только догадываться сколько владельцев она пережила.

Обещание найти что-то большое

Говорят, что руководитель экспедиции Борис Мозолевский перед раскопками пообещал найти эту пектораль, однако не совсем конкретно.

Обязуюсь найти что-то большое и блестящее,

– якобы написал он в записке.

Найдена в особый день

Раскопки на кургане Толстая Могила были непростыми. Мозолевский и его группа проводили на кургане по 16 часов. Приходили туда с самого утра, а уходили только вечером. Дни перед нахождением пекторали были особенно тяжелыми.



Археологи работали по 16 часов / Фото Бориса Мозолевского

Однако именно в день летнего солнцестояния, 21 июня, они нашли пектораль, которую впоследствии назовут важнейшей находкой века.

Символизм украшения

Пектораль имеет несколько ярусов. Некоторые предполагают, что она могла бы символизировать календарь, однако признать определенную цикличность по ней невероятно трудно. Зато исследователи обнаружили, что внешний ярус показывает борьбу за жизнь.

Внутренний ярус показывает рождение или зачатие новой жизни. В среднем ярусе ученые видят мировое дерево, то есть символ вечности.

Не обошлось без КГБ

Неожиданно, но уже в день нахождения украшение оказалось "под колпаком КГБ". Оно было настолько важно, что уже к вечеру доложили Леониду Брежневу.