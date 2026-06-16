Перед покупкой обручального кольца стоит задать себе один вопрос: о чём не знают покупатели
Многие покупатели выбирают массивные кольца, обручальные кольца или цепочки в ювелирных магазинах, полагая, что в таких украшениях больше драгоценного металла. Но на самом деле это не всегда так, поскольку крупные изделия могут быть внутри пустыми.
Почему массивные золотые украшения могут быть полыми внутри и как их распилить, объясняет ювелир @novikov_jewelry в своём посте на Threads.
Читайте также На обложке — целая история: какую деталь скрывает "Снежная королева"
Как определить, пустое ли украшение внутри?
Ювелир рассказал, что внешне массивное кольцо не означает, что в нем много золота, ведь немало крупных на вид изделий являются полыми внутри. Касается это еще и цепочек, браслетов и других украшений.
Дело в том, что такие украшения изготавливают по специальной технологии, из-за чего они кажутся объемными, но весят значительно меньше. Именно поэтому стоит обращать внимание не на размер изделия, а на его вес.
Этим часто пользуются магазины. И именно эти кольца, обручальные кольца, цепочки чаще всего ломаются, гнутся, трещат,
– добавил ювелир.
Вид дутого обручального кольца / Фото ювелира, Threads
В то же время в комментариях под постом одна из пользовательниц рассказала, что при покупке обручальных колец с мужем специально уточняла, не являются ли они полыми. Супруги выбрали цельные украшения, которые стоили дороже, но оказались более надежными и пригодными для изменения размера.
Другая женщина вспомнила неудачную покупку золотого браслета-цепочки. По ее словам, изделие быстро начало ломаться, а о том, что оно было "полым", она узнала значительно позже. Браслет приходилось неоднократно ремонтировать, а впоследствии он вообще потерялся. С тех пор женщина всегда уточняет особенности изготовления ювелирных изделий перед покупкой.