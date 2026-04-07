Мем, взорвавший сеть много лет назад: как выглядит звезда видео "Сфоткала? Я видео снимаю"

Пользователи соцсетей отыскали звезду мема "Сфоткала? Я видео снимаю". Видео с участием девушки разлетелось еще около 15 лет назад, но оно до сих пор не теряет своей популярности и вызывает улыбку. А сама героиня, которая на момент съемки была еще подростком, сейчас разительно изменилась.

В одном из сообщений в Threads пользователи обнародовали скриншот из Instagram девушки. Сейчас ее почти не узнать.

Что известно о девушке из мема "Сфоткала? Я видео снимаю"?

Как известно, девушку на самом деле зовут Татьяной Данилюк. С фото ее Instagram понятно, что она избавилась от детских черт, изменила прическу и полностью обновила стиль.



Как выглядит сейчас звезда мема "Сфоткала? Я видео снимаю" / Скриншот из Instagram

После появления актуального фото героини пользователи из Украины активно отреагировали в сети – в комментариях под постом девушку засыпали комплиментами, в частности такими:

"Была красавицей, выросла иконой",

"Я ее обожаю...что взрослая, что ребенок – замечательная",

"Какой красивой она выросла!".

Кроме того, часть пользователей обратила внимание, что распространенное фото уже взрослой звезды мема, вероятно, также является кадром из видео. Поэтому в сети начали шутить, что даже через много лет девушке снова не сделали отдельное фото.

"И здесь не сфоткали, а видео снимали. Но ведь красиваяаа",

"На втором фото – видео, но я не могу этого доказать",

"Ходят легенды, что еще никому в жизни не удалось ее сфоткать".

Как в сети обсуждают героиню мема / Скриншоты 24 Канала с Threads

Почему мем стал вирусным?

В общем мем "Сфоткала? Я видео снимаю" появился ориентировочно еще в 2010 году. После того он стал довольно популярным. За годы он не терял актуальности и, например, на протяжении всех этих лет его могли использовать под различные тренды, в TikTok и Instagram.

Суть мема заключается в том, что его обычно используют в ситуациях, когда кого-то пытаются снять на видео или сфотографировать. И чаще всего такие трендовые ролики имеют шуточный характер и призваны развлечь аудиторию.

