Мем, взорвавший сеть много лет назад: как выглядит звезда видео "Сфоткала? Я видео снимаю"
- Пользователи соцсетей отыскали звезду мема "Сфоткала? Я видео снимаю", которая изменилась с момента съемки.
- Мем появился примерно в 2010 году и до сих пор остается популярным, используется в шуточных контекстах относительно съемки.
Пользователи соцсетей отыскали звезду мема "Сфоткала? Я видео снимаю". Видео с участием девушки разлетелось еще около 15 лет назад, но оно до сих пор не теряет своей популярности и вызывает улыбку. А сама героиня, которая на момент съемки была еще подростком, сейчас разительно изменилась.
В одном из сообщений в Threads пользователи обнародовали скриншот из Instagram девушки. Сейчас ее почти не узнать.
Что известно о девушке из мема "Сфоткала? Я видео снимаю"?
Как известно, девушку на самом деле зовут Татьяной Данилюк. С фото ее Instagram понятно, что она избавилась от детских черт, изменила прическу и полностью обновила стиль.
Как выглядит сейчас звезда мема "Сфоткала? Я видео снимаю" / Скриншот из Instagram
После появления актуального фото героини пользователи из Украины активно отреагировали в сети – в комментариях под постом девушку засыпали комплиментами, в частности такими:
- "Была красавицей, выросла иконой",
- "Я ее обожаю...что взрослая, что ребенок – замечательная",
- "Какой красивой она выросла!".
Кроме того, часть пользователей обратила внимание, что распространенное фото уже взрослой звезды мема, вероятно, также является кадром из видео. Поэтому в сети начали шутить, что даже через много лет девушке снова не сделали отдельное фото.
- "И здесь не сфоткали, а видео снимали. Но ведь красиваяаа",
- "На втором фото – видео, но я не могу этого доказать",
- "Ходят легенды, что еще никому в жизни не удалось ее сфоткать".
Как в сети обсуждают героиню мема / Скриншоты 24 Канала с Threads
Почему мем стал вирусным?
В общем мем "Сфоткала? Я видео снимаю" появился ориентировочно еще в 2010 году. После того он стал довольно популярным. За годы он не терял актуальности и, например, на протяжении всех этих лет его могли использовать под различные тренды, в TikTok и Instagram.
Суть мема заключается в том, что его обычно используют в ситуациях, когда кого-то пытаются снять на видео или сфотографировать. И чаще всего такие трендовые ролики имеют шуточный характер и призваны развлечь аудиторию.
