Было загадкой 45 лет: создатель "Звездных войн" объяснил, почему Йода говорит так странно

О мастере Йоде и его специфической манере речи знают даже те, кто никогда не смотрел "Звездные войны". Оказалось, это не просто забавная деталь, а продуманный ход Джорджа Лукаса.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на Variety.

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Почему Йода имеет странную манеру общения

Во время юбилейного показа фильма "Империя наносит ответный удар" создатель "Звездных войн" Джордж Лукас рассказал, почему Йода получил свою уникальную и уже культовую манеру общения.

Магистр-джедай запомнился не только внешностью, но и тем, что строит фразы в необычном порядке – и это, как выяснилось, неслучайно.

Странная манера общения Йоды: смотрите видео

По словам Лукаса, таким образом он хотел, чтобы зрители внимательнее прислушивались к словам Йоды, ведь тот должен был выступать "философом фильма".

Потому что, если вы говорите на обычном английском, люди не будут вас слушать. Но если у него акцент, или очень трудно понять, что он говорит, они сосредотачиваются на том, что он говорит. Он был по сути философом фильма. Я должен был найти способ заставить людей слушать его, особенно 12-летних,

– объяснил режиссер.

Именно так возник один из самых известных персонажей франшизы, чью манеру теперь имитируют и фанаты, и те, кто лишь поверхностно знаком с миром "Звездных войн".

К слову, ранее энтузиасты подсчитали, сколько прошли Фродо и Сэм во "Властелине колец", чтобы уничтожить Кольцо Всевластия. Общая дистанция, которую они преодолели, превышает 2 800 километров.