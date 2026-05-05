Причина вас здивує: чому Далі майже ніколи не платив у ресторанах

Окрім слави всесвітньо відомого художника, Сальвадор Далі також полюбляв влаштовувати гучні вечері для друзів. Він обирав найдорожчі та найпрестижніші ресторани, але при цьому уникав оплати рахунків.

Про те, чому ресторани відмовлялися брати гроші з Далі, пише Foodbeast.

Дивіться також Випередив свій час на 500 років: які цікаві факти ви точно не знали про Леонардо да Вінчі

Як Сальвадор Далі уникав рахунків у ресторанах?

Попри свою популярність, ім'я Сальвадора Далі не гарантувало безкоштовного обслуговування в елітних ресторанах. Тож він знайшов інший, більш креативний спосіб розрахунку.

На вечерях друзям Далі дозволялося замовляти все, що заманеться. Коли ж наставала мить платити, художник виписував чек на ім'я ресторану, але замість підпису залишав на ньому випадковий малюнок.

Сальвадор Далі / Архівне фото

Далі чудово розумів, що заклад не стане обмінювати чек, прикрашений оригінальним малюнком від самого Далі. Усе через те, що він міг коштувати у десятки разів більше, ніж сам обід.

Який ресторан був улюбленим у Сальвадора Далі?

Як повідомляє Country and Town House, найбільш "рідним" рестораном для Далі був саме Le Meurice. Протягом понад 30 років сюрреаліст зупинявся там щонайменше на місяць щороку, щоразу дивуючи персонал ексцентричними витівками.

Ресторан Le Meurice / Instagram

За легендою, одного разу він наказав привести до номера отару овець і відкрив по них вогонь – на щастя, холостими набоями.

Водночас за даними Bespoke Black Book, стосунки Далі з готелем були настільки теплими, що він дарував найближчим співробітникам підписані літографії своїх робіт як різдвяний подарунок.

Який логотип створив Сальвадор Далі?

Легендарний бренд льодяників Chupa Chups має впізнаваний логотип, однак мало хто знає, що його створив Сальвадор Далі. Відомий іспанський художник у 1969 році отримав замовлення від засновника компанії Енріка Берната.

Далі дуже швидко розробив ескіз і вже менш ніж за годину він запропонував варіант у вигляді жовтої маргаритки з назвою бренду всередині. Також саме він порадив розміщувати логотип на верхній частині льодяника, щоб він завжди залишався видимим.

Ця ідея зробила упаковку більш впізнаваною та практичною. Відтоді дизайн майже не змінювався і став одним із найвідоміших у світі.